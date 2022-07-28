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Kenan İmirzalıoğlu ve abisinin benzerliği pes dedirtti! Gören dönüp bir daha baktı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla izleyici karşısına çıkmaya devam eden Kenan İmirzalıoğlu abisiyle gündeme oturdu. 2016 yılında Sinem Kobal'la nikah masasına oturan ve geçtiğimiz haftalarda ikinci kez baba olma heyecanı yaşayan İmirzalıoğlu, ailesiyle merak konusu olmaya devam ediyor. Özel hayatını kameralardan uzak tutan yakışıklı oyuncunun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görünler ise şoke oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu...

Giriş Tarihi: 28.07.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 13:26
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Kenan İmirzalıoğlu ve abisinin benzerliği pes dedirtti! Gören dönüp bir daha baktı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekrana gelmeye devam eden Kenan İmirzalıoğlu kısa süre önce ikinci kez baba olma heyecanı yaşamıştı. Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi de sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve abisinin benzerliği pes dedirtti! Gören dönüp bir daha baktı

Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırttı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu'nun inanılmaz benzerliği...

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Kenan İmirzalıoğlu ve abisinin benzerliği pes dedirtti! Gören dönüp bir daha baktı

ENGİN AKYÜREK VE KARDEŞİ EREN AKYÜREK

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Kenan İmirzalıoğlu ve abisinin benzerliği pes dedirtti! Gören dönüp bir daha baktı

İREM HELVACIOĞLU VE ABLASI MERVE HELVACIOĞLU

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Kenan İmirzalıoğlu ve abisinin benzerliği pes dedirtti! Gören dönüp bir daha baktı