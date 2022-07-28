Kenan İmirzalıoğlu ve abisinin benzerliği pes dedirtti! Gören dönüp bir daha baktı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla izleyici karşısına çıkmaya devam eden Kenan İmirzalıoğlu abisiyle gündeme oturdu. 2016 yılında Sinem Kobal'la nikah masasına oturan ve geçtiğimiz haftalarda ikinci kez baba olma heyecanı yaşayan İmirzalıoğlu, ailesiyle merak konusu olmaya devam ediyor. Özel hayatını kameralardan uzak tutan yakışıklı oyuncunun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görünler ise şoke oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu...