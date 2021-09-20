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Zor günler geçiren Seren Serengil: Ölmeyi mi bekleyeyim?

Peş peşe geçirdiği zayıflama ameliyatlarının ardından dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kısa süre önce bir ameliyat geçiren ancak hızla kilo vermeye devam eden sunucu, son durumu hakkında konuştu. İşi sayesinde ayakta kaldığını söyleyen Serengil, "Sağlığım çok iyi değil ama yatağın içine girip ölmeyi mi bekleyeyim?" dedi.

Giriş Tarihi: 20.09.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 09:29
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Zor günler geçiren Seren Serengil: Ölmeyi mi bekleyeyim?

Fazla kilolarından kurtulmak için önce mide ameliyatı daha sonra da bağırsak ameliyatı olan Seren Serengil, dumping sendromuna yakalanmış ve hızla kilo vermeye başlamıştı.

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Zor günler geçiren Seren Serengil: Ölmeyi mi bekleyeyim?

SON DURUMUNU ANLATTI

Nişantaşı'nda mısır yerken objektiflere yansıyan ve yakın zamanda bir mağaza açarak ticarete atılacağını müjdeleyen ünlü isim, işi sayesinde ayakta kaldığını söyledi. Serengil, sağlık durumu hakkında da konuştu.

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Zor günler geçiren Seren Serengil: Ölmeyi mi bekleyeyim?

TİCARETE ATILIYOR

Açacağı butik dükkanda kovboy çizmeleri ile her tür aksesuar yapacağını ve bu konuda kadın girişimcilerle iş birliği yaparak onlara destek olacağını anlatan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

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Zor günler geçiren Seren Serengil: Ölmeyi mi bekleyeyim?

"Dükkan açıyorum, Nişantaşı'nda kovboy çizmeleri yapacağız, ayakkabılar, aksesuarlar kendi tasarımlarım olacak. Bir yıldır zaten internetten satışlar yapıyordum onun neticesinde dükkan açmaya karar verdim. Hem yurt dışı hem yurt içinden çok fazla müşterim var."

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Zor günler geçiren Seren Serengil: Ölmeyi mi bekleyeyim?

Benim tasarımlarım her modelden en fazla altmış tane üretiyorum, altmış kadın giyecek. Benim 12 kişilik bir kadın ekibim var. Özellikle eşlerinden ayrılmış ama başarmış kadınlara iş imkanı sağlamak için onlarla işbirliği yapıyorum. Kadın girişimcilere destek oluyorum. Onlara da iş imkanı sağladığım için mutluyum."