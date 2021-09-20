20 Eylül 2021, Pazartesi
Zor günler geçiren Seren Serengil: Ölmeyi mi bekleyeyim?
Peş peşe geçirdiği zayıflama ameliyatlarının ardından dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kısa süre önce bir ameliyat geçiren ancak hızla kilo vermeye devam eden sunucu, son durumu hakkında konuştu. İşi sayesinde ayakta kaldığını söyleyen Serengil, "Sağlığım çok iyi değil ama yatağın içine girip ölmeyi mi bekleyeyim?" dedi.
Giriş Tarihi: 20.09.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 09:29
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