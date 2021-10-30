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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy usta oyuncunun kızı çıktı! Babası herkesi şaşırttı

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Şengül karakteriyle adından söz ettiren Fadik Sevin Atasoy, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Atasoy, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Sosyal medyada da ilgi odağı olan oyuncunun babası ise kendisinden daha ünlü çıktı. Usta oyuncunun kızı olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un kendisi gibi oyuncu olan babası...

Giriş Tarihi: 30.10.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 14:14
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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy usta oyuncunun kızı çıktı! Babası herkesi şaşırttı

Kardeşlerim'de canlandırdığı Şengül karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Fadik Sevin Atasoy, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla merak konusu olan Atasoy'un usta oyuncunun kızı olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy usta oyuncunun kızı çıktı! Babası herkesi şaşırttı

İşte Fadik Sevin Atasoy ve birçok ünlü ismin babası…

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy usta oyuncunun kızı çıktı! Babası herkesi şaşırttı

AKIN AKINÖZÜ'NÜN BABASI TAMER AKINÖZÜ

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy usta oyuncunun kızı çıktı! Babası herkesi şaşırttı

AKIN AKINÖZÜ'NÜN BABASI TAMER AKINÖZÜ

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy usta oyuncunun kızı çıktı! Babası herkesi şaşırttı

AKIN AKINÖZÜ'NÜN BABASI TAMER AKINÖZÜ