Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan herkesi şaşırttı! Meğer...

Gönül Dağı'nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, televizyonun en çok konuşulan oyuncularından oldu. Diriliş Ertuğrul dizisindeki başarısını sürdüren İlhan, başarılı oyunculuğuyla kariyerindeki yükselişini sürdü. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Gülsim Ali İlhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın boyu...