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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan herkesi şaşırttı! Meğer... Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan herkesi şaşırttı! Meğer...
Gönül Dağı'nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, televizyonun en çok konuşulan oyuncularından oldu. Diriliş Ertuğrul dizisindeki başarısını sürdüren İlhan, başarılı oyunculuğuyla kariyerindeki yükselişini sürdü. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Gülsim Ali İlhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın boyu...
Giriş Tarihi: 27.02.2021 17:22 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 17:22
Gönül Dağı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Gülsim Ali İlhan hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Gülsim Ali İlhan ve birçok ünlü ismin boyu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Murat Ünalmış – 192 CM
Hilal Altınbilek – 175 CM
Furkan Palalı – 190 CM
Özge Gürel – 170 CM