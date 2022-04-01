1 Nisan şakası değil! İşte Yusuf Yazıcı'nın 2021 Miss Turkey Universe sevgilisi Cemrenaz Turhan

Rusya'da CSKA Moskova formasıyla fırtına gibi esen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Yusuf Yazıcı, 2021 Miss Turkey Universe güzellerinden manken Cemrenaz Turhan ile aşklarını ilan etti. İşte Yusuf Yazıcı'nın sevgilisi Cemrenaz Turhan.