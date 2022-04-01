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Haberler Galeri 1 Nisan şakası değil! İşte Yusuf Yazıcı'nın 2021 Miss Turkey Universe sevgilisi Cemrenaz Turhan

1 Nisan şakası değil! İşte Yusuf Yazıcı'nın 2021 Miss Turkey Universe sevgilisi Cemrenaz Turhan

Rusya'da CSKA Moskova formasıyla fırtına gibi esen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Yusuf Yazıcı, 2021 Miss Turkey Universe güzellerinden manken Cemrenaz Turhan ile aşklarını ilan etti. İşte Yusuf Yazıcı'nın sevgilisi Cemrenaz Turhan.

Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:06
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1 Nisan şakası değil! İşte Yusuf Yazıcı’nın 2021 Miss Turkey Universe sevgilisi Cemrenaz Turhan

Yusuf Yazıcı, Instagram hesabından aşını ilan etti. Rusya'da gollerine devam eden Yazıcı, sevgilisi Cemrenaz Turhan ile fotoğrafını paylatı. Peki Cemrenaz Turhan kimdir?

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1 Nisan şakası değil! İşte Yusuf Yazıcı’nın 2021 Miss Turkey Universe sevgilisi Cemrenaz Turhan

Milli yıldız Yusuf Yazıcı, 2021 Miss Turkey Universe sevgilisi Cemrenaz Turhan ile fotoğrafını "1 Nisan şakası değil" notuyla paylaştı.

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1 Nisan şakası değil! İşte Yusuf Yazıcı’nın 2021 Miss Turkey Universe sevgilisi Cemrenaz Turhan

Peki Yusuf Yazıcı'nın sevgilisi Cemrenaz Turhan kimdir?

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1 Nisan şakası değil! İşte Yusuf Yazıcı’nın 2021 Miss Turkey Universe sevgilisi Cemrenaz Turhan

2021 Miss Turkey'de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan 23 yaşında ve 1.82 boyunda.

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1 Nisan şakası değil! İşte Yusuf Yazıcı’nın 2021 Miss Turkey Universe sevgilisi Cemrenaz Turhan

Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği son sınıf öğrencisi.