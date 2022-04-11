Dilan Çiçek Deniz nazara geldi! Düğün öncesi talihsiz kaza

İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, bu yaz evleneceklerini açıkladı. Hazırlıklara başladıklarını söyleyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde yere düşüp kafasını zemine vurmasıyla ilgili de "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an" diye konuştu.