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Dilan Çiçek Deniz nazara geldi! Düğün öncesi talihsiz kaza

Dilan Çiçek Deniz Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı. Yeni projesi için eski rengine geri dönen güzel oyuncu, kendisinden 11 yaş büyük yönetmen aşkı Thor Saevarsson'la düğün hazırlıkları hakkında konuştu. Geçtiğimiz günlerde nazara gelen güzel oyuncu set kazası geçirdi. Gelin olmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in kafasına dikiş atılmıştı. İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:12
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Dilan Çiçek Deniz nazara geldi! Düğün öncesi talihsiz kaza

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz nazara geldi! Düğün öncesi talihsiz kaza

Eski rengine geri dönen Dilan Çiçek Deniz, kendisinden 11 yaş büyük yönetmen aşkı Thor Saevarsson'la düğün hazırlıkları hakkında konuştu.

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Dilan Çiçek Deniz nazara geldi! Düğün öncesi talihsiz kaza

Geçtiğimiz günlerde nazara gelen güzel oyuncu set kazası geçirmişti. Gelin olmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in kafasına dikiş atılmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz nazara geldi! Düğün öncesi talihsiz kaza

İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, bu yaz evleneceklerini açıkladı. Hazırlıklara başladıklarını söyleyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde yere düşüp kafasını zemine vurmasıyla ilgili de "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an" diye konuştu.

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Dilan Çiçek Deniz nazara geldi! Düğün öncesi talihsiz kaza

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, çıkış kapısında ayaküstü soruları yanıtlamıştı.