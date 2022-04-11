11 Nisan 2022, Pazartesi
Dilan Çiçek Deniz nazara geldi! Düğün öncesi talihsiz kaza
Dilan Çiçek Deniz Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı. Yeni projesi için eski rengine geri dönen güzel oyuncu, kendisinden 11 yaş büyük yönetmen aşkı Thor Saevarsson'la düğün hazırlıkları hakkında konuştu. Geçtiğimiz günlerde nazara gelen güzel oyuncu set kazası geçirdi. Gelin olmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in kafasına dikiş atılmıştı. İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:12
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