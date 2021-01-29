Bridgerton kasıp kavuracak: Onayı aldı! Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?

Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Bridgerton'un yeni sezon tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. Kısa süre içinde en çok izlenen dizi ünvanını ele geçiren Bridgerton, 2. sezon için onay aldı. Hal böyle olunca yeni sezon için meraklı bekleyiş sürüyor. İşte, Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?