29 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bridgerton kasıp kavuracak: Onayı aldı! Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?

Bridgerton kasıp kavuracak: Onayı aldı! Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?

Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Bridgerton'un yeni sezon tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. Kısa süre içinde en çok izlenen dizi ünvanını ele geçiren Bridgerton, 2. sezon için onay aldı. Hal böyle olunca yeni sezon için meraklı bekleyiş sürüyor. İşte, Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 29.01.2021 21:56
  • 1
  • 10
Bridgerton kasıp kavuracak: Onayı aldı! Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?
Bridgerton kasıp kavuracak: Onayı aldı! Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?

Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak? Bridgerton yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bridgerton yayınlan ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeni sezon tarihi için gelecek açıklama bekleniyor. Hayranlarına müjdeli haber geldi. Bir süredir gözler Bridgerton 2. sezon onayı için Netflix'teydi. Netflix, nihayet çok konuşulan erotik dönem dramasına 2. sezon onayı verdi. Bridgerton 2. sezon konusu Daphe'nin ağabeyi Anthony olacak. İşte, Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Bridgerton kasıp kavuracak: Onayı aldı! Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?
Bridgerton kasıp kavuracak: Onayı aldı! Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?

BRİDGERTON 2. SEZON ÇEKİMLERİ BAHARDA BAŞLIYOR

Lady Whistledown, perşembe günü Netflix tarafından yayınlanan gazetesinin özel bir baskısıyla haberi kendisi paylaştı. Duyuru, dedikodu köşe yazarının prodüksiyonuna bahar aylarında başlanacak önümüzdeki sezon Anthony'nin bir eş bulma yolculuğunu anlatacağını doğruladı.

  • 3
  • 10
Bridgerton kasıp kavuracak: Onayı aldı! Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?
Bridgerton kasıp kavuracak: Onayı aldı! Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?

Bridgerton ailesinin en büyük ağabeyi Anthony, ilk sezonda vikontluk göreviyle, Londra sosyetesinin gözünde kabul edilebilir bir vikonteslik yapamayacak bir opera sanatçısına duyduğu tutku arasında kalmıştı.

  • 4
  • 10
Bridgerton kasıp kavuracak: Onayı aldı! Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?
Bridgerton kasıp kavuracak: Onayı aldı! Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?

Bridgerton odak noktasını Anthony'ye kaydırırken, ikinci sezonun Julia Quinn'in en çok satan roman serisinin ikinci romanı The Viscount Who Loved Me'den ilham alacağı tahmin ediliyor.

  • 5
  • 10
Bridgerton kasıp kavuracak: Onayı aldı! Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?
Bridgerton kasıp kavuracak: Onayı aldı! Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?

Kitapların hayranları, Netflix'in Sheffield ailesini karışıma ekleyip eklemeyeceğini görmek için heyecanla bekliyorlar. Lady Whistledown'ın notunda değinilmeyen başka önemli sorular da var.