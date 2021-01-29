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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ramo’nun Nehir’i Devrim Özkan ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Ramo’nun Nehir’i Devrim Özkan ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!
Ramo'da canlandırdığı Nehir karakteriyle dikkatelri üzerine çeken Devrim Özkan, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Özkan, en çok konuşulan isimlerden oldu. Devrim Özkaya'nın özel hayatını mercek altına alan izleyiciler ortaya çıkan fotoğrafını görünce çok şaşırdı. İşte Devrim Özkan'ın o fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 29.01.2021 17:58
Ramo dizisinde canlandırdığı Nehir karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan özel hayatıyla mercek altına alındı. Özkan hakkında araştırma yapanlar ortaya çıkan fotoğrafını görünce çok şaşırdı. İşte Devrim Özkan'ın o fotoğrafı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
HANDE ERÇEL
HANDE ERÇEL
KEREM BURSİN
KEREM BURSİN