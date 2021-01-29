Ramo’nun Nehir’i Devrim Özkan ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Ramo'da canlandırdığı Nehir karakteriyle dikkatelri üzerine çeken Devrim Özkan, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Özkan, en çok konuşulan isimlerden oldu. Devrim Özkaya'nın özel hayatını mercek altına alan izleyiciler ortaya çıkan fotoğrafını görünce çok şaşırdı. İşte Devrim Özkan'ın o fotoğrafı...