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Brezilyalı oyuncu Jessica May’den Türkiye itirafı! Meğer evlenmeden önce...

Yeni Gelin, Maria ile Mustafa, Yalnız Kurt gibi dizilerde rol alan Brezilyalı oyuncu Jessica May, geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştu. Rize gelini olan güzel oyuncu, Türkiye, Türk eşi ve ailesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Türkiye'de kalmaya evlendikten sonra mı karar verdiniz?" sorusuna verdiği cevapla da dikkat çekti. İşte Jessica May'in o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 30.06.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 14:17
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Brezilyalı oyuncu Jessica May’den Türkiye itirafı! Meğer evlenmeden önce...

Aldığı oyunculuk teklifiyle Türkiye macerası başlayan Jessica May, bir Türk vatandaşına gönlünü kaptırarak nikah masasına oturdu.

Geçen sene Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Brezilyalı model, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sabah'a konuşan Jessica May, ülkemize olan sevgisini şöyle anlattı.

İşte Jessica May'in o röportajından dikkat çeken satır başları...

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Brezilyalı oyuncu Jessica May’den Türkiye itirafı! Meğer evlenmeden önce...

Aldığınız oyunculuk teklifiyle Türkiye maceranız başlamıştı. Ne yaşadınız bu süreçte?

Bu oyunculuk teklifi geldiğinde bunun çok büyük bir fırsat olduğunu biliyordum. Fırsatları başarıya dönüştürebilmek insanı gerçekten çok mutlu ediyor. Yaşadığınız her başarıdan sonra bir anahtar kazanırsınız. Sonra bu anahtar yeni bir kapı açmanızı sağlar. Bu noktaya gelene kadar bir sürü kapıdan geçip, anahtarlığıma çok anahtar eklediğimi düşünüyorum. Doğru insanlara denk geldiğim için de kendimi şanslı hissediyorum.

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Brezilyalı oyuncu Jessica May’den Türkiye itirafı! Meğer evlenmeden önce...

Türkiye'ye ilk ne zaman geldiniz?

Türkiye'ye ilk defa 2011 yılında bir reklam projesi için gelmiştim. Aslında Çin'e gidecektim; vizem, uçak biletim her şeyim ayarlanmıştı. Ama sonra bir şeyler oldu. Çin seyahatim ertelendi. Birkaç hafta sonra da beni Türkiye'den çağırdılar. Sonra kader beni Türkiye'den ayırmadı. Brezilya ve Türkiye arasında senelerce mekik dokudum. Ben Türkiye'yi çok sevdim. Gittiğim her şehirde başka bir güzelliğe hayran kaldım. Bir süre sonra burası benim ikinci evim gibi oldu. Vatandaşlık almam aslında kağıt üzerinde olan bir prosedür. Ben zaten kendimi buraya ait hissediyordum.

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Brezilyalı oyuncu Jessica May’den Türkiye itirafı! Meğer evlenmeden önce...

Uzun zamandır beklediğiniz Türk vatandaşlığını geçen yıl aldınız. Neler hissettiniz?

Başvurum bütün evreleri tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı'na gittiğinde, bana bu son aşamada da birkaç ay bekleyeceğimi söylemişlerdi. Ama birkaç hafta sonra hemen onay geldi. Böyle olunca daha çok mutlu oldum ve gururlu hissettim. Artık Karadenizli birini görünce "Vay hemşeriyiz'' diyorum, çok keyifli bir şey. Sanırım Brezilyalı olduğum için farklı geliyor. Şimdi yavaş yavaş şiveli konuşmaları öğrenmeye çalışıyorum. Çok eğlenceli.

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Brezilyalı oyuncu Jessica May’den Türkiye itirafı! Meğer evlenmeden önce...

2018 yılında evlendiniz. Türkiye'de kalmaya evlendikten sonra mı karar verdiniz?

Hayır, ben zaten burada yaşıyordum. Evlendikten sonra her şey daha çok düzene girdi. Evlendikten sonra ve Türk vatandaşı olduktan sonra kendimi daha çok buraya ait hissettim. Ama bir ayağım her zaman Brezilya'da. Çünkü ailem orada.