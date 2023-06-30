30 Haziran 2023, Cuma
Brezilyalı oyuncu Jessica May’den Türkiye itirafı! Meğer evlenmeden önce...
Yeni Gelin, Maria ile Mustafa, Yalnız Kurt gibi dizilerde rol alan Brezilyalı oyuncu Jessica May, geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştu. Rize gelini olan güzel oyuncu, Türkiye, Türk eşi ve ailesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Türkiye'de kalmaya evlendikten sonra mı karar verdiniz?" sorusuna verdiği cevapla da dikkat çekti. İşte Jessica May'in o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 30.06.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 14:17
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