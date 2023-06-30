Brezilyalı oyuncu Jessica May’den Türkiye itirafı! Meğer evlenmeden önce...

Türkiye'ye ilk ne zaman geldiniz?

Türkiye'ye ilk defa 2011 yılında bir reklam projesi için gelmiştim. Aslında Çin'e gidecektim; vizem, uçak biletim her şeyim ayarlanmıştı. Ama sonra bir şeyler oldu. Çin seyahatim ertelendi. Birkaç hafta sonra da beni Türkiye'den çağırdılar. Sonra kader beni Türkiye'den ayırmadı. Brezilya ve Türkiye arasında senelerce mekik dokudum. Ben Türkiye'yi çok sevdim. Gittiğim her şehirde başka bir güzelliğe hayran kaldım. Bir süre sonra burası benim ikinci evim gibi oldu. Vatandaşlık almam aslında kağıt üzerinde olan bir prosedür. Ben zaten kendimi buraya ait hissediyordum.