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Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak itirafı! Boşanma kararı sonrası ilk kez konuştu! “Kararı ben vermedim”

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, birbirleri ve çocuklarıyla ilişkileriyle sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden oldu. Ancak bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden ikili, aralarındaki problemi çözemedi. Ayrılık kararı sonrası Ceyda Düvenci'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.06.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 14:00
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Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak itirafı! Boşanma kararı sonrası ilk kez konuştu! “Kararı ben vermedim”

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015'te evlenmiş ve Okan Ali adında bir çocukları olmuştu.

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Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak itirafı! Boşanma kararı sonrası ilk kez konuştu! “Kararı ben vermedim”

Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan ikili, birkaç ay önce boşanacakları iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak itirafı! Boşanma kararı sonrası ilk kez konuştu! “Kararı ben vermedim”

Çift terapisine gitmeye karar veren Şakrak ile Düvenci, ilişkilerini son dönemde bir nebze toparlasa da problemleri tam anlamıyla aşamadı.

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Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak itirafı! Boşanma kararı sonrası ilk kez konuştu! “Kararı ben vermedim”

Krizi atlatamayan çift boşanma kararı aldı. Ayrılık haberleri sonrası yaptığı paylaşımla içini döken Ceyda Düvenci, şu satırları yazdı;

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Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak itirafı! Boşanma kararı sonrası ilk kez konuştu! “Kararı ben vermedim”

İLK PAYLAŞIM GELDİ!

Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim…

Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…