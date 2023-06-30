30 Haziran 2023, Cuma
Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak itirafı! Boşanma kararı sonrası ilk kez konuştu! “Kararı ben vermedim”
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, birbirleri ve çocuklarıyla ilişkileriyle sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden oldu. Ancak bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden ikili, aralarındaki problemi çözemedi. Ayrılık kararı sonrası Ceyda Düvenci'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.06.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 14:00
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