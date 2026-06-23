Breaking Bad’in yıldızı Giancarlo Esposito Müslüman oldu

"Breaking Bad" dizisinin unutulmaz "Gus Fring"i, Hollywood'un usta oyuncusu Giancarlo Esposito'nun, Suudi Arabistan ziyareti sırasında İslamiyet'i seçtiği bildirildi. Ünlü oyuncunun camide yapım ekibiyle birlikte namaz kıldığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

'Breaking Bad' dizisinde canlandırdığı 'Gustavo Fring' karakteriyle tanınan oyuncu Giancarlo Esposito'nun, Suudi Arabistan ziyareti sırasında İslamiyet'i seçtiği ve ve kelime-i şehadet getirdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh tarafından yapılan açıklamada; Esposito'nun, ülkede gerçekleştirdiği bir film çekimi sırasında kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğu ve bir camide yapım ekibiyle birlikte cemaatle namaz kıldığı belirtildi.

KARARDA MİSAFİRPERVERLİK VE İŞ ARKADAŞLARI ETKİLİ OLDU Al-Sheikh, ünlü oyuncunun bu kararı almasında, Suudi Arabistan'da geçirdiği süre boyunca edindiği olumlu deneyimlerin ve setteki Müslüman iş arkadaşlarıyla kurduğu sıcak ilişkilerin büyük rol oynadığını ifade etti. Ayrıca Esposito'nun, çekimler esnasında karşılaştığı toplumsal bağlardan ve kendisine gösterilen yoğun misafirperverlikten derin bir memnuniyet duyduğunu dile getirdiği aktarıldı.

CAMİDE NAMAZ KILDIĞI ANLAR Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan videolarda, usta oyuncunun bir cami içerisinde yapım ekibiyle yan yana saf tutarak namaz kıldığı anlar yer aldı. BREAKİNG BAD'IN YILDIZI İSLAMİYET'İ SEÇTİ