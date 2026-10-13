Berna Laçin’e 25 yıllık çalışanından suçlama

Berna Laçin'in eski çalışanı Osman Ersözlü, 25 yıllık çalışma sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Yıllarca verdiği emeğin karşılığını alamadığını öne süren Ersözlü, aldığı tazminatı ve yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Sosyal medyada hak, hukuk ve adalet söylemleriyle dikkat çeken Berna Laçin, bu kez 25 yıllık eski çalışanı Osman Ersözlü'nün suçlamalarıyla gündeme geldi.

Laçin'in yanında uzun yıllar şoförlük yapan ve ailesinin çeşitli işlerini üstlenen Ersözlü, eski patronunu vefasızlıkla suçladı. Sabah gazetesinden Gökhan Gökduman'ın haberine göre Ersözlü, Laçin'e ve ailesine yıllarca emek verdiğini belirterek yaşadıklarını anlattı.

"25 YIL EMEK VERDİM" Laçin'in kendisine sık sık aileden biri olduğunu söylediğini öne süren Ersözlü, şu ifadeleri kullandı: "Ben ona ve ailesine 25 yıl emek verdim. Bana hep 'Sen bizim ailemizdensin, sen olmasan ne yapardık? Kızımda, annemde, babamda emeğin var' derdi. Annesi 16 gün hastanede yattı, ona refakat ettim. Babasına da baktım."

NANKÖR VE VEFASIZ Yıllarca verdiği emeğin karşılığını alamadığını iddia eden Osman Ersözlü, yüksek tansiyon teşhisi konulduğu gün işine son verildiğini öne sürdü.