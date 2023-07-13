13 Temmuz 2023, Perşembe
Brad Pitt ve Angelina Jolie kanlı bıçaklı oldu! “Beni soydu ve yağmaladı”
Ayrılıkları sonrası çocuklarının velayeti için savaş veren Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin süreci devam ederken, yeni ele geçirilen mahkeme belgelerinde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Belgelerde Pitt'in eski eşini 'soymakla' ve yağmalamakla' suçlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.07.2023 15:51
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