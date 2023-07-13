13 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Brad Pitt ve Angelina Jolie kanlı bıçaklı oldu! “Beni soydu ve yağmaladı”

Brad Pitt ve Angelina Jolie kanlı bıçaklı oldu! “Beni soydu ve yağmaladı”

Ayrılıkları sonrası çocuklarının velayeti için savaş veren Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin süreci devam ederken, yeni ele geçirilen mahkeme belgelerinde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Belgelerde Pitt'in eski eşini 'soymakla' ve yağmalamakla' suçlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.07.2023 15:51
  • 1
  • 11
Brad Pitt ve Angelina Jolie kanlı bıçaklı oldu! “Beni soydu ve yağmaladı”

Bir zamanlar sadece Hollywood'da değil tüm dünyada 'aşkın simgesi' olarak görülen ve o dönemde 'Brangelina' diye anılan eski eşler Angelina Jolie ile Brad Pitt, Miraval Şatosu yüzünden girdikleri hukuk savaşı devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Brad Pitt ve Angelina Jolie kanlı bıçaklı oldu! “Beni soydu ve yağmaladı”

Jolie, daha önce Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine 'sus payı' verdiğini öne sürerek Pitt'e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.

  • 3
  • 11
Brad Pitt ve Angelina Jolie kanlı bıçaklı oldu! “Beni soydu ve yağmaladı”

Pitt ise Jolie'nin kendisine 'zarar vermek' için kendi hisselerini Rus bir iş adamı olan Yuri Shefler'e sattığını öne sürmüş ve bu satıştan haberi olmadığını dile getirerek, ünlü isme karşı dava açmıştı.

  • 4
  • 11
Brad Pitt ve Angelina Jolie kanlı bıçaklı oldu! “Beni soydu ve yağmaladı”

350 MİLYON DOLAR TALEP ETTİ

Uzun süredir devam eden dava ile ilgili yeni belgeleri Page Six ortaya çıkardı. Belgelerde Pitt'in eski eşini 'soymakla' ve yağmalamakla' suçlandığı ortaya çıktı. Jolie'nin eski yatırım şirketi Nouvel'in, bu sebeple aktörden zararların giderilmesi için 350 milyon dolar talep ettiği görüldü.

  • 5
  • 11
Brad Pitt ve Angelina Jolie kanlı bıçaklı oldu! “Beni soydu ve yağmaladı”

"ŞİRKETİN VARLIKLARINI İSRAF ETTİ"

Belgelerde, Pitt'in 1 milyon dolardan fazla parayı renovasyona harcadığına dikkat çekiliyor. Avukatlar, bu gereksiz harcamaların, Jolie'nin kendi hissesini Rus bir iş adamına satmasının ardından daha da arttığını iddia ediyor: