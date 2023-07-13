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Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin klip görüntüleri şaşkına çevirdi! Gürkan Uygun’u hiç böyle görmediniz
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle gönülleri fetheden Gürkan Uygun'un görüntüleri şaşkına çevirdi. Başarılı oyuncunun yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun klipteki hallerini görenler çok şaşırdı.
Giriş Tarihi: 13.07.2023 13:41Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 13:41