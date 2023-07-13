13 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin klip görüntüleri şaşkına çevirdi! Gürkan Uygun’u hiç böyle görmediniz

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin klip görüntüleri şaşkına çevirdi! Gürkan Uygun’u hiç böyle görmediniz

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle gönülleri fetheden Gürkan Uygun'un görüntüleri şaşkına çevirdi. Başarılı oyuncunun yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun klipteki hallerini görenler çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 13.07.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 13:41
  • 1
  • 172
Kurtlar Vadisi’nin Memati’sinin klip görüntüleri şaşkına çevirdi! Gürkan Uygun’u hiç böyle görmediniz

Kurtlar Vadisi dizinde canlandırdığı Memati karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gürkan Uygun'un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 172
Kurtlar Vadisi’nin Memati’sinin klip görüntüleri şaşkına çevirdi! Gürkan Uygun’u hiç böyle görmediniz

Uygun'un, Yıldız Tilbe'nin dillere pelesenk olan şarkısı 'Vazgeçtim'de oynadığını duyanlar çok şaşırıyor. Ünlü oyuncu Yıldız Tilbe'nin 1995 yılında çıkan Vazgeçtim şarkısının klibinde rol almış.

  • 3
  • 172
Kurtlar Vadisi’nin Memati’sinin klip görüntüleri şaşkına çevirdi! Gürkan Uygun’u hiç böyle görmediniz

İKİ KİRA PARASI KAZANMIŞ

Ünlü oyuncu daha önce katıldığı bir programda 'Vazgeçtim' klibinden iki kira parası kazandığını da açıklamış.

  • 4
  • 172
Kurtlar Vadisi’nin Memati’sinin klip görüntüleri şaşkına çevirdi! Gürkan Uygun’u hiç böyle görmediniz

İşte Gürkan Uygun'un klip görüntüleri ve ünlü isimlerin şoke eden değişimleri...

  • 5
  • 172
Kurtlar Vadisi’nin Memati’sinin klip görüntüleri şaşkına çevirdi! Gürkan Uygun’u hiç böyle görmediniz

Erhan Ufak