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İbrahim Tatlıses’in torunu ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

7 çocuğu bulunan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kızı Gülşen'in fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin ilgi odağı oldu. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin güzelliğiyle büyüledi. İşte görenlerin "Maşallah" dediği esmer güzeli Berfin...

Giriş Tarihi: 13.07.2023 16:22
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İbrahim Tatlıses’in torunu ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, ilk eşi Adalet Tatlı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlıses geçtiğimiz haftalarda babasının paylaşımıyla gündem olmuştu. Bu kez Gülşen Tatlıses'in kızı Berfin sosyal medyada adından söz ettirdi. İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu annesi Gülşen Tatlıses'in paylaşımıyla ortaya çıktı.

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İbrahim Tatlıses’in torunu ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İmparator lakaplı Tatlıses'in torunu Berfin'in son halini görenler hayran kaldı. Büyüyüp genç kız olan Berfin, güzelliğiyle beğeni topladı.

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İbrahim Tatlıses’in torunu ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Göz yapısıyla dedesine benzerliği dikkat çeken Berfin Karakeçili için "Tam bir esmer güzeli", "Maşallah çok güzel" yorumları yapıldı.

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İbrahim Tatlıses’in torunu ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'in pozları ve güzelliği sosyal medyada gündem oldu.

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İbrahim Tatlıses’in torunu ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

7 çocuğu bulunan Tatlıses'in diğer çocukları merak konusu oldu.