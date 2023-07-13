İbrahim Tatlıses’in torunu ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

7 çocuğu bulunan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kızı Gülşen'in fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin ilgi odağı oldu. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin güzelliğiyle büyüledi. İşte görenlerin "Maşallah" dediği esmer güzeli Berfin...