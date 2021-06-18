Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nden evlilik itirafı! Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu?

Atv'nin fenomen dizisi Hercai ile yıldızı parlayan Akın Akınözü, ekranların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Dizinin final yapmasının ardından yeni projelerle görüşmeye başlayan yakışıklı oyuncu, ABD'nin en çok okunan dergilerinden HOLA'ya kapak oldu. Kariyeri ve özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Akınözü'nden evlilik itirafı geldi.