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Haberler Galeri Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nden evlilik itirafı! Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu?

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nden evlilik itirafı! Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu?

Atv'nin fenomen dizisi Hercai ile yıldızı parlayan Akın Akınözü, ekranların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Dizinin final yapmasının ardından yeni projelerle görüşmeye başlayan yakışıklı oyuncu, ABD'nin en çok okunan dergilerinden HOLA'ya kapak oldu. Kariyeri ve özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Akınözü'nden evlilik itirafı geldi.

Giriş Tarihi: 18.06.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 16:25
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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nden evlilik itirafı! Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu?

ATV ekranlarının kısa süre önce final yapan fenomen dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun zamandır Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşayan yakışıklı oyuncu, zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor.

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nden evlilik itirafı! Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu?

Dizinin final yapmasının ardından yeni projelerle görüşmeler yapmaya başlayan Akınözü, son olarak HOLA'ya ses getirecek açıklamalarda bulundu.

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nden evlilik itirafı! Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu?

"BAŞARILI VE SAVAŞÇIYIM"

Yakışıklı oyuncu, "Kendini nasıl tanımlarsın?" sorusuna, "Başarılı ve savaşçı olarak tanımlarım" yanıtını verdi.

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nden evlilik itirafı! Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu?

ŞÖHRETLE NASIL BAŞA ÇIKTIĞINI ANLATTI

Akınözü, "Şöhretle nasıl başa çıkıyorsunuz?" sorusuna ise, "Kişisel şöhretin işimizin yan etkisi olduğuna inanıyorum. Kişisel şöhret dedim çünkü tüm bu bağlamda merkezi nokta ben değilim. Mesele şu ki, duygular tetiklendi; hikayeler aracılığıyla rüyalardan ilham alınarak anlatılmıştır" dedi.

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nden evlilik itirafı! Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu?

Akın Akınözü, uzun bir süredir Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşıyor. Yakışıklı oyuncu, evlilik sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.