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Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengiz Han’ın ajanları başkentte! Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı

Prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de ikinci bölümüyle atv ekranında olacak. Yeni bölümde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak. Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesinin Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emredecek. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'de yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 13:41
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Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengiz Han’ın ajanları başkentte! Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı

Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengiz Han’ın ajanları başkentte! Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı

Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengiz Han’ın ajanları başkentte! Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı

Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emreder.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengiz Han’ın ajanları başkentte! Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı

Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluştururken, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun komutanların kontrolü nedeniyle de karşı karşıya gelir.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengiz Han’ın ajanları başkentte! Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı

Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.