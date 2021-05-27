Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengiz Han’ın ajanları başkentte! Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı

Prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de ikinci bölümüyle atv ekranında olacak. Yeni bölümde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak. Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesinin Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emredecek. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'de yaşanacaklar...