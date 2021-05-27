Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Hilal Altınbilek yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin estetiksiz hali...