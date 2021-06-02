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Haberler Galeri Çukurova'da kara bulutlar dolaşıyor! Bebek haberini duyan Züleyha şimdi ne yapacak?

Çukurova'da kara bulutlar dolaşıyor! Bebek haberini duyan Züleyha şimdi ne yapacak?

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, 3. sezonunda da perşembe gecelerinin en çok izlenen dizisi olarak izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 99. yeni bölümünde, "Demir seni bulmadan gitmemiz lazım!" sözü damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşanacak gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 10:49
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Çukurova'da kara bulutlar dolaşıyor! Bebek haberini duyan Züleyha şimdi ne yapacak?

ZÜLEYHA VE DEMİR'İN ARASINDA ŞİMDİ SADECE ÜMİT DEĞİL BEBEK DE VAR!
Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir!

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Çukurova'da kara bulutlar dolaşıyor! Bebek haberini duyan Züleyha şimdi ne yapacak?

Hatta hanımağalığının gücü, kırılan kalbinin önüne geçecek, bebeği konakta büyüteceklerini, Demir'i kızdırmazsa arada sırada görebileceğini bile söyleyecektir!

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Çukurova'da kara bulutlar dolaşıyor! Bebek haberini duyan Züleyha şimdi ne yapacak?

Ümit'in hamilelik haberi Sevda için sevinç kaynağı olacaktır ama kızını korumak için yapmak zorunda kaldıkları ile Demir'in hayatındaki yeri değişecektir!

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Çukurova'da kara bulutlar dolaşıyor! Bebek haberini duyan Züleyha şimdi ne yapacak?

BETÜL İLE ŞEHRE ÖNCE PARİS HAVASI SONRASI YENİ BİR SAVAŞ KOKUSU GELİR
'Bilgi güçtür' diyerek annesini hem mutlu eden hem şaşkına çeviren Betül, yıllar önce ayrıldığı şehre adeta Paris'in tüm hareketliliğini getirecektir.

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Çukurova'da kara bulutlar dolaşıyor! Bebek haberini duyan Züleyha şimdi ne yapacak?

Cemiyet hayatında yerini hızla alan Betül, başhekim Ümit ile tanışmakta da gecikmez! Demir ile uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra, savaşların aynı tarafında yer almaya başlayan Şermin de kızıyla birlikte kendi cephesini açmak üzeredir! Ana-kız birlikte yepyeni bir savaşın eşiğindedirler!