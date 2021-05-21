Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek kimdir? Rano Shodiyeva kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında bu akşam başlayacak Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları sosyal medyanın gündemine geldi. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Ayçiçek'e hayat veren Rano Shodiyeva merak ediliyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek kimdir? Rano Shodiyeva kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
Giriş Tarihi: 21.05.2021
18:12 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
18:12
Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek kimdir? Rano Shodiyeva kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında uzun süredir tanıtımları yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak. Rano Shodiyeva Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları arasında yer alıyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek kimdir? Rano Shodiyeva kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
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RANO SHODİYEVA KİMDİR?
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Özbek oyuncular da yer alıyor. 1979 yılında doğan Taşkentli oyuncu Rano Shodiyeva 2006 yapımlı Vatan filminde rol almıştır. Rano Shodiyeva evlidir ve üç çocuk sahibidir.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celalettin dizisinin çekildiği yerlerin başında İç Anadolu bölgesindeki bozkır alanlar ve Kapadokya yöresindeki karstik yapılar bulunmakta. Aksaray, Nevşehir ve Kayseri arasındaki taşlık ve kayalık bölgelerde çekimleri yapılmakta olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin Özbekistan'da yapılan çekimleri de oldukça konuşulacak.
Özbek oyuncular ve Türk oyuncuların beraber çekmiş olduğu Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi Özbekistan kanallarında önceki aylarda gösterime girmişti.
Türkiye'de ise ATV kanalında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin oldukça görkemli sahneleri ile dikkatleri şimdiden üzerine çekti.