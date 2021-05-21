Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek kimdir? Rano Shodiyeva kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celalettin dizisinin çekildiği yerlerin başında İç Anadolu bölgesindeki bozkır alanlar ve Kapadokya yöresindeki karstik yapılar bulunmakta. Aksaray, Nevşehir ve Kayseri arasındaki taşlık ve kayalık bölgelerde çekimleri yapılmakta olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin Özbekistan'da yapılan çekimleri de oldukça konuşulacak.