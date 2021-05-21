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Haberler Galeri Bozkır Arslanı Celaleddin Şirin kimdir? Feruza Normatova kaç yaşında, nereli? Gerçek adı, Instagram hesabı...

Bozkır Arslanı Celaleddin Şirin kimdir? Feruza Normatova kaç yaşında, nereli? Gerçek adı, Instagram hesabı...

Bozkır Arslanı Celaleddin Şirin kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında bu akşam başlayacak Bozkır Arslanı Celaleddin'in kadrosu merak ediliyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Şirin'e hayat veren Feruza Normatova merak ediliyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Şirin kimdir? Feruza Normatova kaç yaşında, nereli? Gerçek adı, Instagram hesabı...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 19:58 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 19:58
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Bozkır Arslanı Celaleddin Şirin kimdir? Feruza Normatova kaç yaşında, nereli? Gerçek adı, Instagram hesabı...

Bozkır Arslanı Celaleddin Şirin kimdir? Feruza Normatova kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Feruza Normatova, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları arasında yer alıyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Şirin kimdir? Feruza Normatova kaç yaşında, nereli? Gerçek adı, Instagram hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bozkır Arslanı Celaleddin Şirin kimdir? Feruza Normatova kaç yaşında, nereli? Gerçek adı, Instagram hesabı...

FERUZA NORMATOVA KİMDİR?

Feruza Normatova Özbekistanlıdır. Özbekistan'da ünlü oyuncular arasında yer alan Feruza Normatova 27 Eylül 1989 yılında doğmuştur.

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Bozkır Arslanı Celaleddin Şirin kimdir? Feruza Normatova kaç yaşında, nereli? Gerçek adı, Instagram hesabı...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI

Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjabova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer alıyor.

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Bozkır Arslanı Celaleddin Şirin kimdir? Feruza Normatova kaç yaşında, nereli? Gerçek adı, Instagram hesabı...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Emre Kıvılcım - Celaleddin

Kaan Yalçın - Sultan Alaeddin

Yulduz Radjabova - Kutlubike

Gülenay Kalkan - Türkan Hatun

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Bozkır Arslanı Celaleddin Şirin kimdir? Feruza Normatova kaç yaşında, nereli? Gerçek adı, Instagram hesabı...

Cemal Hünal - Behram

Sezgin Erdemir - Temur Melik

Ferhat Yılmaz - Şemseddin

Rano Shodiyeva - Ayçiçek