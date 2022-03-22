HaberlerGaleriDestan’da Akkız ve Batuga’nın büyük planı! Batuga Batuga Alpagu Han’a tüm gerçekleri anlatıyor
Destan’da Akkız ve Batuga’nın büyük planı! Batuga Batuga Alpagu Han’a tüm gerçekleri anlatıyor
Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak on altıncı. bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın on altıncı bölüm fragmanları ve ön izlemesi sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken binlerce de yorum aldı.
Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:18Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 11:20