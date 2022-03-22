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Haberler Galeri Destan’da Akkız ve Batuga’nın büyük planı! Batuga Batuga Alpagu Han’a tüm gerçekleri anlatıyor

Destan’da Akkız ve Batuga’nın büyük planı! Batuga Batuga Alpagu Han’a tüm gerçekleri anlatıyor

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak on altıncı. bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın on altıncı bölüm fragmanları ve ön izlemesi sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken binlerce de yorum aldı.

Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 11:20
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Destan’da Akkız ve Batuga’nın büyük planı! Batuga Batuga Alpagu Han’a tüm gerçekleri anlatıyor

Destan on altıncı bölüm ön izlemesi büyük bir sürprize yer verdi. Yeni bölümde Batuga, Çin'i saraydan tamamen silmek için hamlesini yapar; babası Alpagu Han'a, Tılsım Bike'ye kurulan tuzakla ilgili tüm gerçekleri anlatır.

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Destan’da Akkız ve Batuga’nın büyük planı! Batuga Batuga Alpagu Han’a tüm gerçekleri anlatıyor

Batuga ölmüş anasının onurunu kurtarırken gerçekleri öğrenen Alpagu Han ne yapacak? Alpagu Han geçmişiyle yüzleşip büyük hatasını telafi edebilecek mi? Gerçeklerin ortaya çıkması karşısında Ulu Ece, Vargı Beg ve Taizu neler yapacaklar?

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Destan’da Akkız ve Batuga’nın büyük planı! Batuga Batuga Alpagu Han’a tüm gerçekleri anlatıyor

AKKIZ VE BATUGA'NIN BÜYÜK PLANI

Balamir ve Çolpan Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder. Boyunlarını kestiği bütün boy beglerinin oğulları onu terk edip Balamir'in yanında yer alınca da tek bir çaresi kalır; Tuz karşılığı Çin'den destek istemek.

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Destan’da Akkız ve Batuga’nın büyük planı! Batuga Batuga Alpagu Han’a tüm gerçekleri anlatıyor

Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir. Akkız ve Batuga bunu engellemek için ikiye ayrılırlar ve büyük bir operasyon gerçekleştirirler. Akkız ve Temur Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını soyarlar, Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beglerini çeçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlarlar.

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Destan’da Akkız ve Batuga’nın büyük planı! Batuga Batuga Alpagu Han’a tüm gerçekleri anlatıyor

BATUGA ANNESİNİN ONURUNU KURTARIR AKKIZ ANASININ PEŞİNE DÜŞER

Ancak bu büyük plan, yeni devletin hanlığına oynayan Balamir'in hiç hoşuna gitmez ve Batuga'yı ortadan kaldırmayı kafasına koyar.