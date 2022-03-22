Destan’da Akkız ve Batuga’nın büyük planı! Batuga Batuga Alpagu Han’a tüm gerçekleri anlatıyor

Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir. Akkız ve Batuga bunu engellemek için ikiye ayrılırlar ve büyük bir operasyon gerçekleştirirler. Akkız ve Temur Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını soyarlar, Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beglerini çeçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlarlar.