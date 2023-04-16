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Boşanma iddiaları sonrası Bülent Şakrak'tan Ceyda Düvenci paylaşımı: Hiç bırakmayacağım

Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. Kriz yaşayan ve evlilik terapisine giden çiftin aralarındaki sorunları aşamadığı ve boşanacağı ileri sürülmüştü. Düvenci sunuculuğunu yaptığı programda iddiaları yalanlarken bir hamle de Bülent Şakrak'tan geldi. Eşinin yeni yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutlayan Şakrak, "seni hiç bırakmayacağım notunu yazdı.

Giriş Tarihi: 16.04.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 16:03
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Boşanma iddiaları sonrası Bülent Şakrak’tan Ceyda Düvenci paylaşımı: Hiç bırakmayacağım

2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliklerinde sorun olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

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Boşanma iddiaları sonrası Bülent Şakrak’tan Ceyda Düvenci paylaşımı: Hiç bırakmayacağım

Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanmanın eşiğine gelen çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği ve evlilik terapistine gitmeye başladığı ileri sürülmüştü.

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Boşanma iddiaları sonrası Bülent Şakrak’tan Ceyda Düvenci paylaşımı: Hiç bırakmayacağım

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ikilinin uzun süredir birlikte paylaşım yapmaması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

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Boşanma iddiaları sonrası Bülent Şakrak’tan Ceyda Düvenci paylaşımı: Hiç bırakmayacağım

Günler sonra boşanma iddialarıyla ilgili sessizliğini ilk bozan taraf Ceyda Düvenci oldu.

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Boşanma iddiaları sonrası Bülent Şakrak’tan Ceyda Düvenci paylaşımı: Hiç bırakmayacağım

"KAVGA EDİLMEYEN EVLİLİK OLMAZ"

Gülçin Santırcıoğlu'nu konuk ettiği programında gerçekleşen evlilik sohbeti sırasında, kendi evliliğinden bahseden Düvenci şunları söyledi: