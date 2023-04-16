Boşanma iddiaları sonrası Bülent Şakrak'tan Ceyda Düvenci paylaşımı: Hiç bırakmayacağım

Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. Kriz yaşayan ve evlilik terapisine giden çiftin aralarındaki sorunları aşamadığı ve boşanacağı ileri sürülmüştü. Düvenci sunuculuğunu yaptığı programda iddiaları yalanlarken bir hamle de Bülent Şakrak'tan geldi. Eşinin yeni yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutlayan Şakrak, "seni hiç bırakmayacağım notunu yazdı.