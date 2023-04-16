Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evleniyor! Yaz sonu düğün var

Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutlamıştı. Mutluluk pozlarını zaman zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin evlilik yoluna girdiği öğrenildi. Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edildi. Hatta 40 yaşındaki güzel oyuncunun çocuk sahibi olma istediği de gelen iddialar arasında...