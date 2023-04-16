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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evleniyor! Yaz sonu düğün var

Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutlamıştı. Mutluluk pozlarını zaman zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin evlilik yoluna girdiği öğrenildi. Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edildi. Hatta 40 yaşındaki güzel oyuncunun çocuk sahibi olma istediği de gelen iddialar arasında...

Giriş Tarihi: 16.04.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 14:43
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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evleniyor! Yaz sonu düğün var

Merve Çağıran ile ilişkisini ani bir şekilde bitiren İsmail Hacıoğlu, hemen akabinde Aslıhan Gürbüz'le aşk yaşamaya başlamıştı.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evleniyor! Yaz sonu düğün var

Gönlünü güzel oyuncuya kaptıran Hacıoğlu, her fırsatta aşkını sosyal medyadan gözler önüne seriyordu.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evleniyor! Yaz sonu düğün var

Gürbüz de aynı şekilde uzun bir aradan sonra mutluluğu yakışıklı oyuncuda bulmuştu.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evleniyor! Yaz sonu düğün var

Son olarak siyah beyaz aşk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftin evlilik yoluna girdiği ileri sürüldü.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evleniyor! Yaz sonu düğün var

Takvim'in haberine göre; çift yaz sonuna kadar nikah masasına oturacak.