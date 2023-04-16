16 Nisan 2023, Pazar
Ebru Şallı yürek yaktı! Oğlu Pars’ı ölüm yıldönümünde andı: Sensiz geçen bir yıl daha...
Ebru Şallı'nın küçük oğlu Pars Tan, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Lenfoma kanseri nedeniyle 9 yaşında yaşama veda eden Tan, ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu. Oğlunu 'Ponçiğim' diye seven Ebru Şallı Pars'ın ölüm yıl dönümünde duygu yüklü sözlerle andı. Şallı'nın oğlu Pars'a seslendiği paylaşımı yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 16.04.2023 17:06
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