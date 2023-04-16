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Ebru Şallı yürek yaktı! Oğlu Pars’ı ölüm yıldönümünde andı: Sensiz geçen bir yıl daha...

Ebru Şallı'nın küçük oğlu Pars Tan, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Lenfoma kanseri nedeniyle 9 yaşında yaşama veda eden Tan, ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu. Oğlunu 'Ponçiğim' diye seven Ebru Şallı Pars'ın ölüm yıl dönümünde duygu yüklü sözlerle andı. Şallı'nın oğlu Pars'a seslendiği paylaşımı yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 16.04.2023 17:06
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Ebru Şallı yürek yaktı! Oğlu Pars’ı ölüm yıldönümünde andı: Sensiz geçen bir yıl daha...

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars Tan, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.

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Ebru Şallı yürek yaktı! Oğlu Pars’ı ölüm yıldönümünde andı: Sensiz geçen bir yıl daha...

Henüz 9 yaşındayken iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma kanserine yenilen Pars Tan, ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu.

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Ebru Şallı yürek yaktı! Oğlu Pars’ı ölüm yıldönümünde andı: Sensiz geçen bir yıl daha...

Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, ölümünün üçünçü yıl dönümünde Pars'ı Instagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı.

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Ebru Şallı yürek yaktı! Oğlu Pars’ı ölüm yıldönümünde andı: Sensiz geçen bir yıl daha...

Oğlunu 'Ponçiğim' diye seven Ebru Şallı Pars'ın ölümünün üçüncü yıl dönümünde yine hatıralara gömüldü. Ebru Şallı'nın oğlu Pars'a seslendiği paylaşımları görenleri hüzne boğdu. Ebru Şallı daha önce "Öldüğü günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum" demişti.

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Ebru Şallı yürek yaktı! Oğlu Pars’ı ölüm yıldönümünde andı: Sensiz geçen bir yıl daha...

Evlat hasreti ile yanıp tutuşan Ebru Şallı'nın paylaşımı bir kez daha yürekleri dağladı.