Ebru Şallı yürek yaktı! Oğlu Pars’ı ölüm yıldönümünde andı: Sensiz geçen bir yıl daha...

Oğlunu 'Ponçiğim' diye seven Ebru Şallı Pars'ın ölümünün üçüncü yıl dönümünde yine hatıralara gömüldü. Ebru Şallı'nın oğlu Pars'a seslendiği paylaşımları görenleri hüzne boğdu. Ebru Şallı daha önce "Öldüğü günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum" demişti.