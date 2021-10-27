İzzet Yıldızhan’dan tepki çeken açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

3 AYRI KADINDAN 9 ÇOCUĞU VAR

3 ayrı kadından 9 çocuğu olduğu için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan İzzet Yıldızhan, kendisini bu nedenle eleştirenlere "Beni eleştirenlerin çoğu feminist" dediği için magazin gündeminde bir dönem çok konuşulmuştu.

