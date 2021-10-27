27 Ekim 2021, Çarşamba
İzzet Yıldızhan’dan tepki çeken açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok
2. Sayfa programına konuk olan İzzet Yıldızhan, olay olan açıklamalara imza attı. 3 ayrı kadından 9 çocuğu olan Yıldızhan, çocuklarına verdiği değeri anlatırken kızlarıyla ilgili sözleriyle tepki topladı. "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" deyince sosyal medya tarafından topa tutuldu.
Giriş Tarihi: 27.10.2021 17:59 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 18:00
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