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İzzet Yıldızhan’dan tepki çeken açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

2. Sayfa programına konuk olan İzzet Yıldızhan, olay olan açıklamalara imza attı. 3 ayrı kadından 9 çocuğu olan Yıldızhan, çocuklarına verdiği değeri anlatırken kızlarıyla ilgili sözleriyle tepki topladı. "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" deyince sosyal medya tarafından topa tutuldu.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 17:59 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 18:00
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İzzet Yıldızhan’dan tepki çeken açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok
2. Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, çocuklarına verdiği değeri anlatırken kullandığı bir cümleden sonra sosyal medyada tepki topladı.
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İzzet Yıldızhan’dan tepki çeken açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Günümüzde gençlerin sık flört ettiğini ve bunu yanlış bulduğunu ifade eden İzzet Yıldızhan, kızlarının flört etmesine asla müsaade etmediğini, eş seçimini kendilerinin yapmasına karşı olduğunu söyledi.

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İzzet Yıldızhan’dan tepki çeken açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

3 AYRI KADINDAN 9 ÇOCUĞU VAR

3 ayrı kadından 9 çocuğu olduğu için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan İzzet Yıldızhan, kendisini bu nedenle eleştirenlere "Beni eleştirenlerin çoğu feminist" dediği için magazin gündeminde bir dönem çok konuşulmuştu.

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İzzet Yıldızhan’dan tepki çeken açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

"EŞ SEÇME ŞANSLARI YOK"

Çocuklarına düşkünlüğünü ve onlara verdiği değeri her fırsatta dile getiren Yıldızhan, kızlarının "İşte benim sevgilim" demesi gibi bir durum olamayacağını belirterek şunları söyledi:

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İzzet Yıldızhan’dan tepki çeken açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

"Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki, mutlaka aileler görüşür. Bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum... Böyle yani."