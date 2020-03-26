Boran Kuzum'dan aşk yaşadığı iddia edilen Miray Daner’e canlı yayında iltifat

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları iddiasıyla gündem olan Boran Kuzum ve Miray Daner arasında yeni gelişme yaşandı. Birlikte rol aldıkları Vatanım Sensin dizisinde tanışan ve o dönemde birbirine çok yakıştıran ikili aşk haberleriyle sevenlerini heyecanlandırmıştı. Aşk haberlerini yalanlasalar da Boran Kuzum, Instagram üzerinden yaptıkları canlı yayında, Miray Daner'e övgüler yağdırdı.