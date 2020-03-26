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Boran Kuzum'dan aşk yaşadığı iddia edilen Miray Daner’e canlı yayında iltifat

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları iddiasıyla gündem olan Boran Kuzum ve Miray Daner arasında yeni gelişme yaşandı. Birlikte rol aldıkları Vatanım Sensin dizisinde tanışan ve o dönemde birbirine çok yakıştıran ikili aşk haberleriyle sevenlerini heyecanlandırmıştı. Aşk haberlerini yalanlasalar da Boran Kuzum, Instagram üzerinden yaptıkları canlı yayında, Miray Daner'e övgüler yağdırdı.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 14:27
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Boran Kuzum'dan aşk yaşadığı iddia edilen Miray Daner’e canlı yayında iltifat

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Miray Daner ve Boran Kuzum hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. Boran Kuzum, Instagram üzerinden yaptıkları canlı yayında, Miray Daner'e övgüler yağdırdı.

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Boran Kuzum'dan aşk yaşadığı iddia edilen Miray Daner’e canlı yayında iltifat

Coronavirüs nedeniyle evlerinde olan ikili Instagram üzerinden yaptıkları ortak canlı yayınla hayranlarını sevindirdi.

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Boran Kuzum'dan aşk yaşadığı iddia edilen Miray Daner’e canlı yayında iltifat

Boran Kuzum'un, Miray Daner'e "Karantina günlerinde bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Şu güzelliğe bak. Bir de bana bak?" demesi dikkat çekti.

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Boran Kuzum'dan aşk yaşadığı iddia edilen Miray Daner’e canlı yayında iltifat

Daner ise, "Bugüne özel süslendim. Yoksa bir haftadır korkunç halde geziniyordum" cevabını verdi.

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Boran Kuzum'dan aşk yaşadığı iddia edilen Miray Daner’e canlı yayında iltifat

Boran Kuzum'un, sosyal medyada Miray Daner'in yorumuna üç kalp emojili cevabı, 'ilan-ı aşk' şeklinde yorumlanmıştı.