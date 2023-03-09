Bugün televizyonda ne var? Perşembe günü hangi diziler var? 09 Mart ATV, KANAL D, STAR TV, SHOW TV, TRT1 yayın akışı!

Televizyon karşısında dizi ve film keyfi yapmak isteyen birçok vatandaş arama motorlarında "Televizyonda bugün ne var?", "Perşembe günü hangi dizi var?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Diziler saat 20.00 itibarıyla özet ardından ise yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak. Peki ATV, Kanal D, Show TV, TRT1 09 Mart Perşembe yayın akışı ne?