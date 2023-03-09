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Haberler Galeri Bugün televizyonda ne var? Perşembe günü hangi diziler var? 09 Mart ATV, KANAL D, STAR TV, SHOW TV, TRT1 yayın akışı!

Bugün televizyonda ne var? Perşembe günü hangi diziler var? 09 Mart ATV, KANAL D, STAR TV, SHOW TV, TRT1 yayın akışı!

Bugün hangi sizi var sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Akşamları dizi ve film gecesi yapmak isteyen vatandaşlar kanalların yayın akışını araştırmaya başladı. Perşembe günleri Aldatmak, Al Sancak, Camdaki kız gibi birçok dizi ve film izleyicisiyle buluşuyor. İşte 09 Mart ATV, Kanal D, Show TV, TRT1 yayın akışı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 19:20 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 19:20
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Bugün televizyonda ne var? Perşembe günü hangi diziler var? 09 Mart ATV, KANAL D, STAR TV, SHOW TV, TRT1 yayın akışı!

Televizyon karşısında dizi ve film keyfi yapmak isteyen birçok vatandaş arama motorlarında "Televizyonda bugün ne var?", "Perşembe günü hangi dizi var?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Diziler saat 20.00 itibarıyla özet ardından ise yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak. Peki ATV, Kanal D, Show TV, TRT1 09 Mart Perşembe yayın akışı ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün televizyonda ne var? Perşembe günü hangi diziler var? 09 Mart ATV, KANAL D, STAR TV, SHOW TV, TRT1 yayın akışı!

ATV 09 MART YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
23:30 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:30 Başım Belada
03:30 Mutfak Bahane
05:30 Hercai

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Bugün televizyonda ne var? Perşembe günü hangi diziler var? 09 Mart ATV, KANAL D, STAR TV, SHOW TV, TRT1 yayın akışı!

KANAL D 09 MART YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Veda Mektubu
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Yerli Dizi
02:00 Kuzey Güney
04:30 Güneşi Beklerken

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Bugün televizyonda ne var? Perşembe günü hangi diziler var? 09 Mart ATV, KANAL D, STAR TV, SHOW TV, TRT1 yayın akışı!

STAR TV 09 MART YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
20:00 Yerli Dizi/ Sinema Tekrar
01:00 Yerli Dizi/ Sinema Tekrar
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz

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Bugün televizyonda ne var? Perşembe günü hangi diziler var? 09 Mart ATV, KANAL D, STAR TV, SHOW TV, TRT1 yayın akışı!

TV8 09 MART YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir