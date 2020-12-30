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Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki başarılı rolüyle tüm beğenileri toplamaya devam eden Demet Özdemir, Instagram'ı salladı. Güzel oyuncuyu yakından tanımak isteyen takipçileri 'Demet Özdemir kaç yaşında, Demet Özdemir nereli, Demet Özdemir'in boyu ne kadar' gibi soruların yanıtını bulmaya çalışırken başarılı oyuncunun çocukluk fotoğrafıyla karşılaştı. Demet Özdemir'in yıllar önceki halini ilk kez gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 18:01
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Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı

Demet Özdemir'in yıllar önceki halini ilk kez gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı

YASEMİN ÖZİLHAN

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Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı
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Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı
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  • 54
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı