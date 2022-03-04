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Haberler Galeri ‘Bizi birbirimize bırakın’ demişlerdi! Evlilikleri üzerindeki kara bulutlar kalkan Alişan ve Buse Varol’dan yan yana aşk pozu geldi!

‘Bizi birbirimize bırakın’ demişlerdi! Evlilikleri üzerindeki kara bulutlar kalkan Alişan ve Buse Varol’dan yan yana aşk pozu geldi!

Türkücü ve sunucu Alişan ile ünlü oyuncu Buse Varol, 2018'de nikah masasına oturdu. Bu mutlu evliliklerinden bir kız bir erkek çocukları dünyaya gelen Alişan ve Buse Varol, birlikteliklerinde yaşadıkları krizle magazin gündeminde yer aldı. Çiftin kızları Eliz'in birinci yaş günü kutlamasında adeta kanıtlanan kriz sebebiyle çiftin yollarını ayıracağı iddia ediliyordu. Evliliklerinde anlaşmazlıklarla mücadele eden ikili ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çiftten beklenen aşk pozu geldi. Çift, aylar sonra ilk kez birlikte poz verdi. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 04.03.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 13:20
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‘Bizi birbirimize bırakın’ demişlerdi! Evlilikleri üzerindeki kara bulutlar kalkan Alişan ve Buse Varol’dan yan yana aşk pozu geldi!

Türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol'un evliliklerinde problem yaşadıkları haftalardır magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

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‘Bizi birbirimize bırakın’ demişlerdi! Evlilikleri üzerindeki kara bulutlar kalkan Alişan ve Buse Varol’dan yan yana aşk pozu geldi!

Evliliklerindeki problemleri aşmaya çalışan ünlü çift, kızları Eliz'in birinci yaş gününde patlak veren olayın ardından geçtiğimiz günlerde barıştı.

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‘Bizi birbirimize bırakın’ demişlerdi! Evlilikleri üzerindeki kara bulutlar kalkan Alişan ve Buse Varol’dan yan yana aşk pozu geldi!

'KALBİMİN TEK SAHİBİ SENSİN'

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Alişan ile eşi Buse Varol'un arasındaki buzlar erimeye başladı. Alişan, eşinin yaptığı paylaşımın altına 'Kalbimin tek sahibi sensin' notunu düştü.

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‘Bizi birbirimize bırakın’ demişlerdi! Evlilikleri üzerindeki kara bulutlar kalkan Alişan ve Buse Varol’dan yan yana aşk pozu geldi!

Barışma iddialarını güçlendiren hamle sonrasında bugün yeni bir paylaşım geldi.

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‘Bizi birbirimize bırakın’ demişlerdi! Evlilikleri üzerindeki kara bulutlar kalkan Alişan ve Buse Varol’dan yan yana aşk pozu geldi!

BİRLİKTE AŞK POZU

Ünlü çift, aylar sonra ilk kez birlikte poz verdi ve vakit geçirdi.