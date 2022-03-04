‘Bizi birbirimize bırakın’ demişlerdi! Evlilikleri üzerindeki kara bulutlar kalkan Alişan ve Buse Varol’dan yan yana aşk pozu geldi!

Türkücü ve sunucu Alişan ile ünlü oyuncu Buse Varol, 2018'de nikah masasına oturdu. Bu mutlu evliliklerinden bir kız bir erkek çocukları dünyaya gelen Alişan ve Buse Varol, birlikteliklerinde yaşadıkları krizle magazin gündeminde yer aldı. Çiftin kızları Eliz'in birinci yaş günü kutlamasında adeta kanıtlanan kriz sebebiyle çiftin yollarını ayıracağı iddia ediliyordu. Evliliklerinde anlaşmazlıklarla mücadele eden ikili ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çiftten beklenen aşk pozu geldi. Çift, aylar sonra ilk kez birlikte poz verdi. İşte detaylar!