Yılmaz Vural’ın olaylı gecesi! Esmer güzellere çiçekçiden gül aldı: Bakın o kızlar kim çıktı

Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörlüğünü yapan Yılmaz Vural, geçen gece Cihangir'de objektiflere yakalandı. Evli olan ve bir zamanlar "İki eşim var, ikisini de seviyorum" açıklamasıyla magazin gündemine oturan teknik direktör, magazincilere aldırış etmeden samimi tavırlar sergilediği 2 esmer güzele, 200 lira bahşiş verdiği çiçekçiden gül satın aldı. "Yılmaz yine çapkınlıkta mı?" sorusunu düşündüren olay ardından gerçek gün yüzüne çıktı. Bakın o güzeller kimmiş? İşte detaylar…