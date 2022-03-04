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Haberler Galeri Yılmaz Vural’ın olaylı gecesi! Esmer güzellere çiçekçiden gül aldı: Bakın o kızlar kim çıktı

Yılmaz Vural’ın olaylı gecesi! Esmer güzellere çiçekçiden gül aldı: Bakın o kızlar kim çıktı

Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörlüğünü yapan Yılmaz Vural, geçen gece Cihangir'de objektiflere yakalandı. Evli olan ve bir zamanlar "İki eşim var, ikisini de seviyorum" açıklamasıyla magazin gündemine oturan teknik direktör, magazincilere aldırış etmeden samimi tavırlar sergilediği 2 esmer güzele, 200 lira bahşiş verdiği çiçekçiden gül satın aldı. "Yılmaz yine çapkınlıkta mı?" sorusunu düşündüren olay ardından gerçek gün yüzüne çıktı. Bakın o güzeller kimmiş? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 04.03.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 11:19
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Yılmaz Vural’ın olaylı gecesi! Esmer güzellere çiçekçiden gül aldı: Bakın o kızlar kim çıktı

Evli ve 3 çocuk sahibi 69 yaşındaki Yılmaz Vural, geçen gece 2 kadınla Cihangir'de görüntülendi.

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Yılmaz Vural’ın olaylı gecesi! Esmer güzellere çiçekçiden gül aldı: Bakın o kızlar kim çıktı

Teknik direktörün mekan içinde samimi tavırlar sergilediği kadınlara çıkışta gül alması merak uyandırdı.

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Yılmaz Vural’ın olaylı gecesi! Esmer güzellere çiçekçiden gül aldı: Bakın o kızlar kim çıktı

KENDİSİNDEN 30 YAŞIN KÜÇÜK

Ünlü teknik direktör, mekan çıkışı yanındaki güzellere çiçekçilerden gül aldı.

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Yılmaz Vural’ın olaylı gecesi! Esmer güzellere çiçekçiden gül aldı: Bakın o kızlar kim çıktı

Aldığı gülü kendisinden yaklaşık 30 yaş küçük olan arkadaşına veren Vural, oldukça rahat tavırlar sergiledi.

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Yılmaz Vural’ın olaylı gecesi! Esmer güzellere çiçekçiden gül aldı: Bakın o kızlar kim çıktı

VURAL KESENİN AĞZINI AÇTI

Kameralara aldırış etmeden, güzelleri aracına alan Vural, çiçekçilere de 200 TL bahşiş verdi.