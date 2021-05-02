Bitti derken, çarklar tersine döndü! Ramo dizisinden flaş hamle geldi! Hayranları şaştı kaldı...
Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizileri arasında yer alan Ramo'nun final kararı şok etkisi yaratmıştı. Fakat işlerin tersine döndüğü iddialar arasında yer alıyor. Ramo hayranlarına müjdeli haberin geleceği gelen haberler arasında yer alıyor. Beklentiler Ramo dizisinin yeniden ekranlara gelmesi bekliyor. Sevenleri dizi hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
Giriş Tarihi: 02.05.2021
17:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
17:19
Bitti derken, çarklar tersine döndü. Ramo dizisinden flaş hamle geldi. Hayranları şaşkına döndü. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizinin final yapacağı haberleri izleyenleri üzmüştü. Ancak kulislerde dolaşan iddialara işler tersine döndü. Show TV'nin başarılı yapımı Ramo'nun son dönemde reytinglerde istenilen seviyede olmaması sonrasında kararın alındığı iddia edilmişti. Dizinin takipçileri oyuncular ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Show Tv ekranlarında yayımlandığı ilk günden itibaren izleyiciden tam puan alan ve ilgiyle takip edilen diziler arasında olan Ramo dizisinin finali erkene alındı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı iddialı yapım, izleyicisine veda kararı almıştı.
40. BÖLÜMDE FİNAL YAPTI
Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı Ramo'nun final yapacağı geçen hafta belli olmuştu. BKM yapımı dizinin son 5 bölümünün kaldığı açıklanmıştı. Ancak son gelen habere göre Ramo 40. bölümde final yaptı.
RAMO YENİDEN BAŞLAYACAK MI?
Sevilen dizi dün akşam son bölümüyle ekranlara veda etti. Sosyal medyada dizinin yeniden başlayacağı iddia edilirken, kanal tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
RAMO KONUSU
Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova'nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar.