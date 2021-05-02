Bitti derken, çarklar tersine döndü! Ramo dizisinden flaş hamle geldi! Hayranları şaştı kaldı...

RAMO KONUSU

Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova'nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar.