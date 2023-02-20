20 Şubat 2023, Pazartesi
Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: İnsanlığımdan utanıyorum
Türkiye'nin yüreği 10 ili vuran deprem felaketiyle yandı. 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm ülke seferber oldu. Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir yardım kampanyalarına katılan isimlerden olurken yaptığı son paylaşımda ise isyan etti. Sosyal medya hesaplarından keyif yaptığı anları paylaşanlara veryansın eden Demir, "Hepinizin adına insanlığımdan utanıyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:21
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11