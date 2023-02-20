Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: İnsanlığımdan utanıyorum

"Kimseye saldırmak istemiyorum ama bir günde çoluğunuzu çocuğunuzu yediğinizi içtiğinizi, gittiğiniz tatili görmesek olur be. Evet, ben de hayatıma devam ediyorum (etmekte zorundayız!) Ama her gün acı içinde molozun altında kalmış, donarak ölmüş, günlerce yardım beklemiş, ailesinin çocuğunun cenazesine ulaşamamış, enkazın altından sevdiğinin parçalarını toplayan insanları gördükten sonra nasıl story koymaya devam edebiliyorsunuz çok ilginç ya..."