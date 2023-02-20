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Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: İnsanlığımdan utanıyorum

Türkiye'nin yüreği 10 ili vuran deprem felaketiyle yandı. 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm ülke seferber oldu. Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir yardım kampanyalarına katılan isimlerden olurken yaptığı son paylaşımda ise isyan etti. Sosyal medya hesaplarından keyif yaptığı anları paylaşanlara veryansın eden Demir, "Hepinizin adına insanlığımdan utanıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:21
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Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: İnsanlığımdan utanıyorum

Kahramanmaraş merkez üssü olan iki büyük depremin ardından Türkiye'nin yüreği yandı. Depremzedeler için tüm ülke tek yürek oldu.

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Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: İnsanlığımdan utanıyorum

Depremzedelere destek için seferber olan ünlü isimlerden kimi afet bölgesine bizzat giderek, bazıları da bulundukları illerde organize edilen yardım çalışmalarında aktif rol aldı.

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Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: İnsanlığımdan utanıyorum

Alemin Kıralı dizisi ile tanınan bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir de yardım kampanyalarına destek veren isimlerden olurken genç oyuncu yaptığı son paylaşımda ise isyan etti.

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Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: İnsanlığımdan utanıyorum

Birsu Demir'in "Hepinizin adına insanlığımdan utanıyorum" dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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Birsu Demir yapılan paylaşımlara isyan etti: İnsanlığımdan utanıyorum

"Kimseye saldırmak istemiyorum ama bir günde çoluğunuzu çocuğunuzu yediğinizi içtiğinizi, gittiğiniz tatili görmesek olur be. Evet, ben de hayatıma devam ediyorum (etmekte zorundayız!) Ama her gün acı içinde molozun altında kalmış, donarak ölmüş, günlerce yardım beklemiş, ailesinin çocuğunun cenazesine ulaşamamış, enkazın altından sevdiğinin parçalarını toplayan insanları gördükten sonra nasıl story koymaya devam edebiliyorsunuz çok ilginç ya..."