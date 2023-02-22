22 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurtlar Vadisi neden başlamadı? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Meğer o platformda...

Kurtlar Vadisi neden başlamadı? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Meğer o platformda...

"Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?" sorusu uzun süredir merak konusu oluyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi, yeniden ekranlara dönemeye hazırlanıyor. Daha önce açıklama yapan Necati Şaşmaz, dizinin Ocak ayında başlayacağını ve dijital platformda yayınlanacağını söylemişti. Dizinin başlamaması izleyicilerin tepkisine yol açtı. Beklenen açıklama geldi. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 08:54
  • 1
  • 8
Kurtlar Vadisi neden başlamadı? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Meğer o platformda...

"Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor 2023?" sorusu son zamanlarda sıklıkla sorgulanıyor. 2005 yılında yayınlanan 97. bölümüyle final yaparak sona eren dizi, "Kurtlar Vadisi Pusu" olarak ekranlara dönecek. Dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda, yayın tarihi hakkında açıklama yapmıştı. Şubat ayına girilmesiyle birlikte izleyiciler, Kurtlar Vadisi neden başlamadı? sorusunu gündeme taşıdı. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Kurtlar Vadisi neden başlamadı? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Meğer o platformda...

NECATİ ŞAŞMAZ TARİH VERMİŞTİ!

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, bir tv programında "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." demişti.

  • 3
  • 8
Kurtlar Vadisi neden başlamadı? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Meğer o platformda...

DİZİ O PLATFORMDA YAYINLANACAKTI ANCAK...

Kurtlar Vadisi dizisinin takipçileri dizinin yeni sezonunu heyecanla beklerken, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Necati Şaşmaz, dizinin bir dijital platformda yayınlanacağını açıklamıştı ancak iddialar asılsız çıktı.

  • 4
  • 8
Kurtlar Vadisi neden başlamadı? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Meğer o platformda...

OYUNCU KADROSU AÇIKLANDI MI?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde kimlerin oynayacağı henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

  • 5
  • 8
Kurtlar Vadisi neden başlamadı? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Meğer o platformda...

FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Şubat ayında başlaması beklenen Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın günü ve oyuncu kadrosu henüz netleşmediğinden fragman da yayınlanmadı.