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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Güzel oyuncunun "erkek" olduğu iddiası şaşırttı! Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Şafak Pekdemir kiminle evli? Güzel oyuncunun "erkek" olduğu iddiası şaşırttı! Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Şafak Pekdemir kiminle evli?
Sevilen oyuncu Şafak Pekdemir hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada konuşuluyor.Mutlu bir evliliği olan Şafak Pekdemir hakkında ortaya atılan söylentiler hakkında açıklamalarda bulunmadı. İşte, Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Şafak Pekdemir kiminle evli? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 26.10.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 21:34
Güzel oyuncu Şafak Pekdemir'in cinsiyeti hakkında ortaya atılan iddialar şok etkisi yarattı. Mutlu bir evliliği bulunan Pekdemir, iddialar hakkında açıklama yapmazken, ciddiye alınacak gelişme olmadığı belirtiliyor. Televizyon ekranlarında ilk kez Türk Malı isimli dizide canlandırdığı Zehra karakteri ile yer alan Şafak Pekdemir hakkında merak edilen detaylar ahaber.com.tr'de....
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?
Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.
Kameralar karşısına ilk kez Türk Malı adlı dizi ile geçen Şafak Pekdemir, 2011 yılında başrolünü Selin Demiratar, Serkan Altunorak, İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı "Şüphe" dizisinde "Aslı Demircan" karakterini canlandırmıştır. Ardından Leyla ile Mecnun, İncir Reçeli 2, Asla Vazgeçmem, Deli Aşk gibi yapımlarda ol almıştır.
Şafak Pekdemir'in rol aldığı diziler ve filmler:
2018 – Yasak Elma (Zehra) (TV Dizisi)
2018 – Deniz ve Güneş (Güneş) (Sinema Filmi) 2017 – Deli Aşk (Zeynep) (Sinema Filmi) 2015-2016 – Asla Vazgeçmem (İclal) (TV Dizisi)
2014 – İncir Reçeli 2 (Gizem) (Sinema Filmi)
2012 – Leyla İle Mecnun (Nisan) (TV Dizisi)
2011 – Şüphe (Aslı) (TV Dizisi)
2011 – Firar (TV Dizisi)
2010 – Türk Malı (Zehra) (TV Dizisi)
2009 – Sadist (Kısa Film).