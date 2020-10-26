Güzel oyuncu Şafak Pekdemir'in cinsiyeti hakkında ortaya atılan iddialar şok etkisi yarattı. Mutlu bir evliliği bulunan Pekdemir, iddialar hakkında açıklama yapmazken, ciddiye alınacak gelişme olmadığı belirtiliyor. Televizyon ekranlarında ilk kez Türk Malı isimli dizide canlandırdığı Zehra karakteri ile yer alan Şafak Pekdemir hakkında merak edilen detaylar ahaber.com.tr'de....