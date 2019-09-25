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Biricik Suden traktör sürdü, çapa yaptı! Mazhar Alason'un eşinden köy hayatı

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, köy hayatına adım attı. Çapa yapan Biricik Suden, traktör bile sürdü. Fotoğrafları Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, büyük destek gördü. Doğal yaşama merak saran sadece Biricik Suden değil tabii ki. Birçok ünlü yıllar önce kalabalık şehirlerden uzaklaşma kararı aldı. İşte doğal yaşamı seçen, tavuk besleyen, tarım yapan ünlüler.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 12:49
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Biricik Suden traktör sürdü, çapa yaptı! Mazhar Alason'un eşinden köy hayatı

Biricik Suden de birçok ünlü gibi doğal yaşama adım attı. Köy hayatına geçiş yaparak kalabalıktan uzaklaşmak isteyen ünlüler her geçen gün çoğalıyor. İşte Mazhar Alanson'un eşi ve köy hayatına geçen ünlüler...

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Biricik Suden traktör sürdü, çapa yaptı! Mazhar Alason'un eşinden köy hayatı

Biricik Suden

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Biricik Suden traktör sürdü, çapa yaptı! Mazhar Alason'un eşinden köy hayatı

Biricik Suden

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Biricik Suden traktör sürdü, çapa yaptı! Mazhar Alason'un eşinden köy hayatı

Biricik Suden

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Biricik Suden traktör sürdü, çapa yaptı! Mazhar Alason'un eşinden köy hayatı

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