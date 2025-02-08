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Bir Zamanlar İstanbul'un Nermin'i Şebnem Dönmez'in eski eşi şaşırttı!

Medcezir, Küçük Sırlar, Avlu gibi birçok dizisiyle tanınan Şebnem Dönmez, son zamanlarda özel hayatıyla gündem oluyor. Bir Zamanlar İstanbul diziyle ekranlarda boy gösteren oyuncunun hayatı sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açan Dönmez, bu kez de eski eşiyle gündem oldu. Meğer ünlü yönetmenle 3 yıl evli kalmış...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.02.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:42
Bir Zamanlar İstanbul’un Nermin’i Şebnem Dönmez’in eski eşi şaşırttı!

Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, Alna Boz, Cihangir Ceyhan, Kaan Taşaner, Ümit Kantarcılar gibi isimlerin başrolünde olduğu "Bir Zamanlar İstanbul" dizisine dahil oldu.

Bir Zamanlar İstanbul’un Nermin’i Şebnem Dönmez’in eski eşi şaşırttı!

Dizide "Nermin Sencer" karakterini canlandıran Dönmez, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Bir Zamanlar İstanbul’un Nermin’i Şebnem Dönmez’in eski eşi şaşırttı!

AŞK ORUCUNU BOZDU

10 yıllık aşk orucunu bozan güzel oyuncu, geçtiğimiz gün dizisinin galasına psikolog sevgilisi Mehmet Saygın ile katıldı.

Bir Zamanlar İstanbul’un Nermin’i Şebnem Dönmez’in eski eşi şaşırttı!

2025e yeni sevgilisiyle giren Dönmez'in hayatı da izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

Bir Zamanlar İstanbul’un Nermin’i Şebnem Dönmez’in eski eşi şaşırttı!

Başarılı oyuncunun hayatını merak edip araştıranlar eşinin de ünlü olduğunu öğrenince şaştı kaldı.

Bir Zamanlar İstanbul’un Nermin’i Şebnem Dönmez’in eski eşi şaşırttı!

ESKİ EŞİ DE ÇOK ÜNLÜ

Şebnem Dönmez'in eski eşi, kendisi kadar ünlü olan yönetmen, yapımcı ve oyuncu Ezel Akay'mış! 2004 yılında evlenen çift 2007 yılında boşanmıştı.

Bir Zamanlar İstanbul’un Nermin’i Şebnem Dönmez’in eski eşi şaşırttı!
Bir Zamanlar İstanbul’un Nermin’i Şebnem Dönmez’in eski eşi şaşırttı!

Şebnem Dönmez'in eski eşi Ezel Akay

Bir Zamanlar İstanbul’un Nermin’i Şebnem Dönmez’in eski eşi şaşırttı!

Şebnem Dönmez'in eski eşi Ezel Akay