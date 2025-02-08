08 Şubat 2025, Cumartesi
Bir Zamanlar İstanbul'un Nermin'i Şebnem Dönmez'in eski eşi şaşırttı!
Medcezir, Küçük Sırlar, Avlu gibi birçok dizisiyle tanınan Şebnem Dönmez, son zamanlarda özel hayatıyla gündem oluyor. Bir Zamanlar İstanbul diziyle ekranlarda boy gösteren oyuncunun hayatı sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açan Dönmez, bu kez de eski eşiyle gündem oldu. Meğer ünlü yönetmenle 3 yıl evli kalmış...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:42