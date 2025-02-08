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Annesine çok benziyor! Pınar Altuğ'dan duygusal paylaşım: "İyi ki senin kızın olmuşum"

Bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ Atacan, yıllar önce kaybettiği annesi Selma Altuğ'un doğum gününde, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.02.2025 13:23 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:23
Annesine çok benziyor! Pınar Altuğ’dan duygusal paylaşım: İyi ki senin kızın olmuşum

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara yer edinen Pınar Altuğ, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Annesine çok benziyor! Pınar Altuğ’dan duygusal paylaşım: İyi ki senin kızın olmuşum

Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ, 1999 yılında kanser nedeniyle vefat eden annesinin doğum gününde duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

Annesine çok benziyor! Pınar Altuğ’dan duygusal paylaşım: İyi ki senin kızın olmuşum

"İYİ Kİ SENİN KIZIN OLMUŞUM"

Ünlü oyuncu, annesinin eski bir fotoğrafını "İyi ki doğmuşsun güzel annem, iyi ki senin kızın olmuşum" notuyla yayınladı.

Annesine çok benziyor! Pınar Altuğ’dan duygusal paylaşım: İyi ki senin kızın olmuşum

Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımla birlikte Pınar Altuğ, annesine olan benzerliğini gözler önüne serdi.

Annesine çok benziyor! Pınar Altuğ’dan duygusal paylaşım: İyi ki senin kızın olmuşum

TIPKI ANNESİ

Altuğ'un bir takipçisi ise "Ne kadar güzel bir kadın, annenize benziyorsunuz" yorumunda bulundu.

Annesine çok benziyor! Pınar Altuğ’dan duygusal paylaşım: İyi ki senin kızın olmuşum

İşte o paylaşım...

Annesine çok benziyor! Pınar Altuğ’dan duygusal paylaşım: İyi ki senin kızın olmuşum

Pınar Altuğ'un annesi Selma Altuğ

Annesine çok benziyor! Pınar Altuğ’dan duygusal paylaşım: İyi ki senin kızın olmuşum

Pınar Altuğ ile annesi Selma Altuğ