08 Şubat 2025, Cumartesi
Annesine çok benziyor! Pınar Altuğ'dan duygusal paylaşım: "İyi ki senin kızın olmuşum"
Bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ Atacan, yıllar önce kaybettiği annesi Selma Altuğ'un doğum gününde, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 08.02.2025 13:23 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:23