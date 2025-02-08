08 Şubat 2025, Cumartesi
Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal'ın mavi gözlü eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!
Bülent İnal'ın 'saçları saman sarısı gözleri mavi, karım benim' diyerek aşkını haykırdığı eşini gören dönüp bir daha bakıyor. Ebru Özkan Saban ve Cüneyt Mete gibi başarılı oyuncuların kadrosunda olduğu Can Borcu dizisinde Mehmet Musluoğlu karakterini canlandıran Bülent İnal, 4 yıl önce evlendiği eşiyle gündem oldu. İşte oğlu Çınar'ın güzeller güzeli annesi Melis İnal...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:43