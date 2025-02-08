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Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal'ın mavi gözlü eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bülent İnal'ın 'saçları saman sarısı gözleri mavi, karım benim' diyerek aşkını haykırdığı eşini gören dönüp bir daha bakıyor. Ebru Özkan Saban ve Cüneyt Mete gibi başarılı oyuncuların kadrosunda olduğu Can Borcu dizisinde Mehmet Musluoğlu karakterini canlandıran Bülent İnal, 4 yıl önce evlendiği eşiyle gündem oldu. İşte oğlu Çınar'ın güzeller güzeli annesi Melis İnal...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:43
Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın mavi gözlü eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Ünlü oyuncu Bülent İnal, atv'nin yeni dizisi Can Borcu ile ekranlara döndü. Dizide Mehmet Musluoğlu rolüne hayat veren İnal, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın mavi gözlü eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Dizinin yeni bölümüyle birlikte izleyiciler ünlü oyuncunun hayatını araştırmaya başladı.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın mavi gözlü eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

51 yaşındaki karizmatik oyuncunun kiminle evli olduğu merak edildi.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın mavi gözlü eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

"Çınar" isminde bir oğlu olan İnal'ın 2021 yılında evlendiği eşi Melis Tüysüz, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın mavi gözlü eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

EŞİNİ GÖREN HAYRAN KALIYOR

İnal, daha önce Instagram hesabından "Saçları saman sarısı kirpikleri mavi, karım benim" notuyla eşine olan aşkını haykırmıştı.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın mavi gözlü eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bülent İnal ile Melis İnal

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın mavi gözlü eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bülent İnal ile Melis İnal

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın mavi gözlü eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bülent İnal ile Melis İnal

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın mavi gözlü eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bülent İnal ile Melis İnal'ın oğlu Çınar

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın mavi gözlü eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bülent İnal ile Melis İnal'ın oğlu Çınar

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın mavi gözlü eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!