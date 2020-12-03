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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş arasında meğerse... Milyonları şaşırttılar

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüm öncesi milyonlar dizinin sevilen oyuncuları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in özel hayatına ilişkin araştırmalarda bulunuyor. Züleyha ve Yılmaz karakterlerine hayat veren Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in bir aralar aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu tevatür üzerine iki oyuncuyu ayrı ayrı mercek altına alan hayranları özellikle aralarındaki yaş farkını araştırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncuları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in yaşları...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 05:57 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 05:59
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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş arasında meğerse... Milyonları şaşırttılar

Bir Zamanlar Çukurova'da gösterdikleri başarılı performansla milyonların dikkatini üzerilerine çeken Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in yaşlarını duyanlar şaşırıyor. İşte ikili arasındaki yaş farkı ve diğer ünlülerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş arasında meğerse... Milyonları şaşırttılar

KADİR DOĞULU
19 NİSAN 1982

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş arasında meğerse... Milyonları şaşırttılar

NESLİHAN ATAGÜL
20 AĞUSTOS 1992

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş arasında meğerse... Milyonları şaşırttılar

KEREM BÜRSİN

4 Haziran 1987

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş arasında meğerse... Milyonları şaşırttılar

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993