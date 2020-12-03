Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş arasında meğerse... Milyonları şaşırttılar

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüm öncesi milyonlar dizinin sevilen oyuncuları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in özel hayatına ilişkin araştırmalarda bulunuyor. Züleyha ve Yılmaz karakterlerine hayat veren Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in bir aralar aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu tevatür üzerine iki oyuncuyu ayrı ayrı mercek altına alan hayranları özellikle aralarındaki yaş farkını araştırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncuları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in yaşları...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 05:57 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 05:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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