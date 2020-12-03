MasterChef'in Danilo Şefi ve eşi milyonları şaşkına çevirdi! Aralarındaki yaş farkı...

MasterChef Türkiye'nin sempatik İtalyan Şefi Danilo Zanna bir kez daha bütün dikkatleri üzerine çekti. Danilo Şef'in eşiyle arasındaki yaş farkı gündem oldu. İşte Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek başta olmak üzere ünlülerin yaşları...