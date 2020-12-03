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MasterChef'in Danilo Şefi ve eşi milyonları şaşkına çevirdi! Aralarındaki yaş farkı...
MasterChef Türkiye'de sempatikliği ve yakışıklılığıyla dikkat çeken ünlü İtalyan şef Danilo Zanna dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu programıyla Türk televizyonlarına giriş yapan Danilo Zanna'nın her hareketi sevenleri tarafından merak ediliyor. MasterChef Danilo Şef'in özel hayatına dair araştırmalarda bulunan takipçileri, ünlü şefin eşi Tuğçe Demirbilek'le arasındaki yaş farkını öğrenince şaşkına dönüyor. İşte MasterChef'in Danilo Şefi ve eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki yaş farkı...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 05:43Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 05:46