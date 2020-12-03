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Haberler Galeri MasterChef'in Danilo Şefi ve eşi milyonları şaşkına çevirdi! Aralarındaki yaş farkı...

MasterChef'in Danilo Şefi ve eşi milyonları şaşkına çevirdi! Aralarındaki yaş farkı...

MasterChef Türkiye'de sempatikliği ve yakışıklılığıyla dikkat çeken ünlü İtalyan şef Danilo Zanna dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu programıyla Türk televizyonlarına giriş yapan Danilo Zanna'nın her hareketi sevenleri tarafından merak ediliyor. MasterChef Danilo Şef'in özel hayatına dair araştırmalarda bulunan takipçileri, ünlü şefin eşi Tuğçe Demirbilek'le arasındaki yaş farkını öğrenince şaşkına dönüyor. İşte MasterChef'in Danilo Şefi ve eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki yaş farkı...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 05:43 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 05:46
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MasterChef'in Danilo Şefi ve eşi milyonları şaşkına çevirdi! Aralarındaki yaş farkı...

MasterChef Türkiye'nin sempatik İtalyan Şefi Danilo Zanna bir kez daha bütün dikkatleri üzerine çekti. Danilo Şef'in eşiyle arasındaki yaş farkı gündem oldu. İşte Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MasterChef'in Danilo Şefi ve eşi milyonları şaşkına çevirdi! Aralarındaki yaş farkı...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

26 Temmuz 1979

NESLİŞAH ALKOÇLAR

2 Aralık 1988

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MasterChef'in Danilo Şefi ve eşi milyonları şaşkına çevirdi! Aralarındaki yaş farkı...

ZAFER ERGİN

30 AĞUSTOS 1942

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MasterChef'in Danilo Şefi ve eşi milyonları şaşkına çevirdi! Aralarındaki yaş farkı...

BARIŞ ARDUÇ

9 EKİM 1987

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MasterChef'in Danilo Şefi ve eşi milyonları şaşkına çevirdi! Aralarındaki yaş farkı...

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 ARALIK 1947