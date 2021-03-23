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Haberler Galeri İşte Kemal Sunal ve Şener Şen’in oynadığı Davaro filminin çekildiği kahvehane... | Herkes merak ediyordu...

İşte Kemal Sunal ve Şener Şen’in oynadığı Davaro filminin çekildiği kahvehane... | Herkes merak ediyordu...

Yeşilçam'ın efsanesi Davaro filmi 1981 yılında Arnavutköy Boğazköy'de çekildi. Davaro filminde başrolleri Kemal Sunal ve Şener Şen paylaşmıştı. Aradan 40 sene geçti ama filmi anımsayanlar hala tebessüm ediyor. A Haber ekibi de filmin çekildiği o kahvehaneye gitti. İşte Davaro filminin çekildiği kahvehanenin son hali…

A Haber
Giriş Tarihi: 23.03.2021 00:24 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 00:28
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İşte Kemal Sunal ve Şener Şen’in oynadığı Davaro filminin çekildiği kahvehane... | Herkes merak ediyordu...

Yeşilçam'ın efsanesi Davaro filmi 1981 yılında Arnavutköy Boğazköy'de çekildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 86
İşte Kemal Sunal ve Şener Şen’in oynadığı Davaro filminin çekildiği kahvehane... | Herkes merak ediyordu...

Davaro filminde başrolleri Kemal Sunal ve Şener Şen paylaşmıştı.

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  • 86
İşte Kemal Sunal ve Şener Şen’in oynadığı Davaro filminin çekildiği kahvehane... | Herkes merak ediyordu...

Aradan 40 sene geçti ama filmi anımsayanlar hala tebessüm ediyor.

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  • 86
İşte Kemal Sunal ve Şener Şen’in oynadığı Davaro filminin çekildiği kahvehane... | Herkes merak ediyordu...

A Haber ekibi de filmin çekildiği o kahvehaneye gitti. İşte Davaro filminin çekildiği kahvehanenin son hali…

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  • 86
İşte Kemal Sunal ve Şener Şen’in oynadığı Davaro filminin çekildiği kahvehane... | Herkes merak ediyordu...

Unutulmaz Yeşilçam filmleri... Kemal Sunal... Şener Şen... Adile Naşit ve daha nice büyük usta...