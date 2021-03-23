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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İşte Kemal Sunal ve Şener Şen’in oynadığı Davaro filminin çekildiği kahvehane... | Herkes merak ediyordu... İşte Kemal Sunal ve Şener Şen’in oynadığı Davaro filminin çekildiği kahvehane... | Herkes merak ediyordu...
Yeşilçam'ın efsanesi Davaro filmi 1981 yılında Arnavutköy Boğazköy'de çekildi. Davaro filminde başrolleri Kemal Sunal ve Şener Şen paylaşmıştı. Aradan 40 sene geçti ama filmi anımsayanlar hala tebessüm ediyor. A Haber ekibi de filmin çekildiği o kahvehaneye gitti. İşte Davaro filminin çekildiği kahvehanenin son hali…
Giriş Tarihi: 23.03.2021 00:24 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 00:28
Yeşilçam'ın efsanesi Davaro filmi 1981 yılında Arnavutköy Boğazköy'de çekildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Davaro filminde başrolleri Kemal Sunal ve Şener Şen paylaşmıştı.
Aradan 40 sene geçti ama filmi anımsayanlar hala tebessüm ediyor.
A Haber ekibi de filmin çekildiği o kahvehaneye gitti. İşte Davaro filminin çekildiği kahvehanenin son hali…
Unutulmaz Yeşilçam filmleri... Kemal Sunal... Şener Şen... Adile Naşit ve daha nice büyük usta...