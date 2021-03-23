İşte Kemal Sunal ve Şener Şen’in oynadığı Davaro filminin çekildiği kahvehane... | Herkes merak ediyordu...

Yeşilçam'ın efsanesi Davaro filmi 1981 yılında Arnavutköy Boğazköy'de çekildi. Davaro filminde başrolleri Kemal Sunal ve Şener Şen paylaşmıştı. Aradan 40 sene geçti ama filmi anımsayanlar hala tebessüm ediyor. A Haber ekibi de filmin çekildiği o kahvehaneye gitti. İşte Davaro filminin çekildiği kahvehanenin son hali…