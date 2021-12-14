14 Aralık 2021, Salı
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor! İlk adım geldi
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Hilal Altınbilek, geçtiğimiz yaz Metin Hara ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz gün sahilde görüntülenen ikiliden evlilik açıklaması geldi. Ailelerini tanıştıran sevgililer, yaz aylarında nikah masasına oturacak.
Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:05
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