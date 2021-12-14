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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor! İlk adım geldi

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Hilal Altınbilek, geçtiğimiz yaz Metin Hara ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz gün sahilde görüntülenen ikiliden evlilik açıklaması geldi. Ailelerini tanıştıran sevgililer, yaz aylarında nikah masasına oturacak.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:05
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor! İlk adım geldi

ATV ekranlarına dört sezondur damga vuran "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin başrol oyuncularından Hilal Altınbilek, aile kurmak için geri sayıma başladı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor! İlk adım geldi

Yaz aylarında Metin Hara ile aşk yaşamaya başlayan Altınbilek, evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor! İlk adım geldi

Önceki gün Bebek'te görüntülenen ve sevgilisiyle baş başa zaman geçiren oyuncu, "Hava almaya çıktık" dedi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor! İlk adım geldi

EVLİLİK AÇIKLAMASI GELDİ

Bebek sahilini kol kola gezen aşıklardan Metin Hara ise yaptığı açıklamalarla evlilik sinyali verdi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek ve Metin Hara evleniyor! İlk adım geldi

Daha önce dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşayan Hara, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Ailelerimiz tanıştı. Hiçbir sıkıntımız yok. Her şey çok güzel gidiyor" diyerek net cevap verdi.