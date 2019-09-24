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Nurgül Yeşilçay’dan güldüren paylaşım: Orta yaş dediğin…

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay dikkat çekmeye devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma yazdığı, "Offf bu orta yaş, ergenlik gibi bir şey! Ne yaşlısın, ne gençsin! Ergenler gibi sesim incelip kalınlaşıyor sanki! Hem deneyimlisin hem de bi cahil cesareti! Bi an önce aksi bir ihtiyar olma hayaliyle soruyorum siz nasılsınız" sözleriyle takipçilerini tekrar güldürmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 17:51 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 17:53
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Nurgül Yeşilçay’dan güldüren paylaşım: Orta yaş dediğin…

Her daim gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla sevenlerinin takdirini kazanan Nurgül Yeşilçay son dönemde Instagam hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla adından sıkça söz ettirdi.

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Nurgül Yeşilçay’dan güldüren paylaşım: Orta yaş dediğin…

Güzel oyuncu son yaptığı paylaşımına yazdığı "Offf bu orta yaş, ergenlik gibi bir şey! Ne yaşlısın, ne gençsin! Ergenler gibi sesim incelip kalınlaşıyor sanki! Hem deneyimlisin hem de bi cahil cesareti! Bi an önce aksi bir ihtiyar olma hayaliyle soruyorum siz nasılsınız" sözleriyle takipçilerini güldürmeyi başardı.

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Nurgül Yeşilçay’dan güldüren paylaşım: Orta yaş dediğin…

Orta yaş grubundan olduğunu söyleyen Nurgül Yeşilçay'ın gerçekte kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu. İşte Nurgül Yeşilçay ve birçok ünlü ismin yaşları…

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Nurgül Yeşilçay’dan güldüren paylaşım: Orta yaş dediğin…

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

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Nurgül Yeşilçay’dan güldüren paylaşım: Orta yaş dediğin…

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

1 NİSAN 1986