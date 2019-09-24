Nurgül Yeşilçay’dan güldüren paylaşım: Orta yaş dediğin…

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay dikkat çekmeye devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma yazdığı, "Offf bu orta yaş, ergenlik gibi bir şey! Ne yaşlısın, ne gençsin! Ergenler gibi sesim incelip kalınlaşıyor sanki! Hem deneyimlisin hem de bi cahil cesareti! Bi an önce aksi bir ihtiyar olma hayaliyle soruyorum siz nasılsınız" sözleriyle takipçilerini tekrar güldürmeyi başardı.