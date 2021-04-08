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Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti! Fidan Arslan eşinin anlattıklarına sinirlenince uçan tekme attı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Fadime Arslan cinayeti Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. 88 yaşında hayatını kaybeden Fadime Arslan'a gelini tarafından uygulanan şiddet izleyenleri dehşete düşürmüştü. Olayın detaylarına inen Müge Anlı, küçük gelin Fidan Arslan'ın cenaze günü hayatını kaybeden Fadime Arslan'ın kıyafetlerini giyip dans ettiği videoyu ekranlara getirmişti. Bu videonun ardından okları üzerine çeken küçük gelin Fidan Arslan, Müge Anlı canlı yayınında eşi Mehmet Arslan'a uçan tekme attı! İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 08.04.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 13:34
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Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti! Fidan Arslan eşinin anlattıklarına sinirlenince uçan tekme attı!

11 Mart'ta yaşamını yitiren Fadime Arslan olayı Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

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Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti! Fidan Arslan eşinin anlattıklarına sinirlenince uçan tekme attı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk ve 25 torun sahibi Fadime Arslan'ın ölümünün ardından ortaya çıkan gelişmeler herkesi dehşete düşürdü.

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Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti! Fidan Arslan eşinin anlattıklarına sinirlenince uçan tekme attı!

Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının, oğlunun eşi tarafından defalarca dövüldüğü görüldü.

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Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti! Fidan Arslan eşinin anlattıklarına sinirlenince uçan tekme attı!

Fadime Arslan'ı yıkayan kadın da "Vücudundaki morluklardan şüphelendim" dedi.

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Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti! Fidan Arslan eşinin anlattıklarına sinirlenince uçan tekme attı!

Fadime Arslan'ın ölümünün şüpheli bulunmasının ardından konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.