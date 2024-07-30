30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Kemal Sunal'ın efsane filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler 'Nasıl fark edemedik?' diyor

Yeşilçam'ın usta isimlerinden birisi olan Kemal Sunal'ın filmlerini hepimiz severek izlemişizdir. Merhum Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan filmllerindeki hatalar ise izlerken gözümüze çarpmıyor fakat dikkatle bakıldığında bu nasıl olur dedirtiyor. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatası görenler şaşırttı.

Giriş: 30.07.2024 09:20
  • 1
  • 97
Kemal Sunal’ın efsane filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler ’Nasıl fark edemedik?’ diyor

Bu filmlerde bulunan hatalar 'Pes dedirtiyor'

  • 2
  • 97
Kemal Sunal’ın efsane filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler ’Nasıl fark edemedik?’ diyor

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 1981 yılında çekilen Üç Kağıtçı filminde merhum Kemal Sunal Rıfkı karakterini canlandırmıştır.

  • 3
  • 97
Kemal Sunal’ın efsane filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler ’Nasıl fark edemedik?’ diyor

Filmde Rıfkı'nın gönlünü verdiği kadın oyuncunun annesinin aynı sahnede kıyafetinin değiştiği yıllar sonra orta çıktı.

Rıfkı'nın masadan kalkıp evden çıktığı esnada kadın oyuncunun elbisenin değiştiği göze çarpıyor.

  • 4
  • 97
Kemal Sunal’ın efsane filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler ’Nasıl fark edemedik?’ diyor

İşte o sahne...

  • 5
  • 97
Kemal Sunal’ın efsane filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler ’Nasıl fark edemedik?’ diyor