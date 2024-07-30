Kemal Sunal'ın efsane filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler 'Nasıl fark edemedik?' diyor

Yeşilçam'ın usta isimlerinden birisi olan Kemal Sunal'ın filmlerini hepimiz severek izlemişizdir. Merhum Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan filmllerindeki hatalar ise izlerken gözümüze çarpmıyor fakat dikkatle bakıldığında bu nasıl olur dedirtiyor. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatası görenler şaşırttı.