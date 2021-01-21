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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci: Kilolu kadınlar zulüm görüyor Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci: Kilolu kadınlar zulüm görüyor
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle kendisine hayran bırakan Selin Yeninci, çok özel açıklamalarda bulundu. Kadın oyuncuların fiziksel görünümü üzerinden zulüm gördüğünü söyleyen oyuncu, "2015'ten beri dünyada bununla ilgili bir 'beden olumlama projesi var. Bu hareketler arttıkça TV'deki beden algısının da değişeceğini düşünüyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 21.01.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 12:59
Atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Saniye' karakterini canlandıran Selin Yeninci, Günaydın'a konuştu. İşte Yeninci'nin yaptığı açıklamalar…
GALERİ DEVAM EDİYOR 'Bir Zamanlar Çukurova'nın izlenme rekoru kırmasının en büyük sebebi sizce ne?
Dizinin ilk gününden beri her şeyiyle kendimi aile şirketindeymişim gibi hissediyorum. Ekipteki herkesin kapasitesi çok yüksek. Herkes alanında çok iyi ve kimse kapasitesinin altına düşmek istemiyor. Bu da yapımcımızın başarısı, mükemmel bir ekip kurulmuş. Yoğun emek veriyoruz. Seyircimiz de sağ olsun her hafta birincilik hediye ediyor bize.
YAZAR EKİBİMİZ ŞANSIMIZ 'Saniye' nasıl ortaya çıktı?
'Saniye'yi, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın en büyük şanslarından biri olan yazar ekibimiz yazdı. Ben de onlara olan hayranlığımı dile getirmek, seyirciye iyi hizmet vermek ve işime olan tutkumla bu karakteri detaylandırmak üzere bir yolculuğa çıktım. Tabii ki yazmayan hiçbir şeyi oynayamıyoruz ama yapımcılarımız ve yönetmenlerimiz bana öyle güvendi, beni öyle özgür bıraktı ki, bu bana büyük haz verdi. Teşekkürlerimi dile getirmek için 'Saniye'yi her gün daha büyük tutkuyla çalışıyorum. Çok ter akıttığım, çok onurlu büyük bir buluşma oldu seyircimizle.
Dizideki başka hangi karakterlerdi beğeniyorsunuz?
'Saniye' olmasaydı 'Demir Yaman'ı oynamak isterdim. Bence çok detaylı ve zor bir rol, çok da renkli. Murat Ünalmış'ın yorumunu da çok severek izliyorum.
Geçtiğimiz aylarda iki ödül aldınız...
Aynı yıl içinde iki farklı karakterle ödül almak kendime verdiğim büyük bir hediyeydi. Bu yıl Ercan Kesal'ın yönettiği 'Nasipse Adayız' filmindeki 'Arzu' karakteriyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldüm. Türkiye Gençlik Ödülleri ve Mersin Altın Çilek Ödülleri'nde 'Saniye' karakteriyle Yılın Yardımcı Dalda En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldım. Çok kıymetli hepsi benim için.