Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci gündem oldu! Saniye rolüyle Bir Zamanlar Çukurova'da dikkat çeken Selin Yeninci'nin fotoğrafları

Bir Zamanlar Çukurova dizisi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Saniye rolüyle dikkatleri üzerine çeken Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Sevenleri tarafından özel hayat incelenen Selin Yeninci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.