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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci gündem oldu! Saniye rolüyle Bir Zamanlar Çukurova'da dikkat çeken Selin Yeninci'nin fotoğrafları

Saniye rolüyle ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da dikkat çeken Selin Yeninci, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekti. Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolünde oynayan genç oyuncu Selin Yeninci, özel hayatında farklı tarzıyla dikkat çekti. Rekort dizinin dikkat çeken isimlerinden olmayı başaran Yeninci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Fotoğrafları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci, herkesi hayrete düşürdü. İşte Selin Yeninci'nin fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 16:26
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci gündem oldu! Saniye rolüyle Bir Zamanlar Çukurova'da dikkat çeken Selin Yeninci'nin fotoğrafları

Bir Zamanlar Çukurova dizisi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Saniye rolüyle dikkatleri üzerine çeken Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Sevenleri tarafından özel hayat incelenen Selin Yeninci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci gündem oldu! Saniye rolüyle Bir Zamanlar Çukurova'da dikkat çeken Selin Yeninci'nin fotoğrafları

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolündeki Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci dikkat çekti. Selin Yeninci'nin Saniye rolündekinden farklı tarzı görenleri şaşkına çevirdi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci gündem oldu! Saniye rolüyle Bir Zamanlar Çukurova'da dikkat çeken Selin Yeninci'nin fotoğrafları

Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. İşte Selin Yeninci'nin fotoğrafları.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci gündem oldu! Saniye rolüyle Bir Zamanlar Çukurova'da dikkat çeken Selin Yeninci'nin fotoğrafları

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

16 Ocak 1988 yılında doğan Yeninci, 53 kilo ve 1.64 cm.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci gündem oldu! Saniye rolüyle Bir Zamanlar Çukurova'da dikkat çeken Selin Yeninci'nin fotoğrafları

Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Olur Olur sinema filminde rol alarak yaşamış daha sonra ise Toz Ruhu filminde rol almıştır.