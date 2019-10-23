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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci gündem oldu! Saniye rolüyle Bir Zamanlar Çukurova'da dikkat çeken Selin Yeninci'nin fotoğrafları
Saniye rolüyle ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da dikkat çeken Selin Yeninci, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekti. Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolünde oynayan genç oyuncu Selin Yeninci, özel hayatında farklı tarzıyla dikkat çekti. Rekort dizinin dikkat çeken isimlerinden olmayı başaran Yeninci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Fotoğrafları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci, herkesi hayrete düşürdü. İşte Selin Yeninci'nin fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 23.10.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 16:26
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