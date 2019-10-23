İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses son haliyle herkesi şaşkına çevirdi

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses magazin dünyasından uzak yaşamaya çalışsa da gündemden düşmüyorlar. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, verdiği kilolar ile gündeme bomba gibi düştü. Nişanlısı Levent Dörter ile tatilde görüntülenen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, görenleri şaşkına çevirdi. Magazin gündeminin radarında yer alan Dilan Çıtak Tatlıses ile ilgili önemli detayları takvim.com.tr'de verdik. Dilan Tatlıses, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti.