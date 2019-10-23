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Berkay ve Eren Hacısalihoğlu’nun ‘Sevgilime nasıl dokunursun’ kavgasının ardından karşılıklı açıklamalar geldi

Şarkıcı Cansu Kurtçu, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de bir mekanda sahne aldı. Şarkıcı Berkay Şahin de meslektaşını dinlemeye gittiği mekanda sorun yaşadığı, şarkıcı Alya ve sevgilisi Eren Hacısalihoğlu'yla karşılaşınca gerginlik zirve yaptığı iddia edildi. 'Sevgilime nasıl dokunursun' kavgası yaşadıkları iddia edilen taraflardan konuyla ilgili karşılıklı açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 17:01
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Berkay ve Eren Hacısalihoğlu’nun ‘Sevgilime nasıl dokunursun’ kavgasının ardından karşılıklı açıklamalar geldi

2. Sayfa programının haberine göre; 3 hafta önce Arnavutköy'de sahne alan Cansu Kurtçu, mekanda Berkay'ı görünce sahneye çağırdı. Berkay sahnedeyken, geçmişte onunla sıkıntı yaşayan şarkıcı Alya, oyuncu sevgilisi Eren Hacısalihoğlu'na Berkay'ın kendisine gönderdiği hakaret dolu mesajları gösterdi.

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Berkay ve Eren Hacısalihoğlu’nun ‘Sevgilime nasıl dokunursun’ kavgasının ardından karşılıklı açıklamalar geldi

Berkay sahneden inerken Alya'nın sırtına dokunmasıyla, Eren Hacısalihoğlu çileden çıktı. Eren Hacısalihoğlu 'Ne oluyor? Neden dokunuyorsun kıza' dedi. İkili arasında şiddetli bir tartışma yaşandı.

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Berkay ve Eren Hacısalihoğlu’nun ‘Sevgilime nasıl dokunursun’ kavgasının ardından karşılıklı açıklamalar geldi

Eren Hacısalihoğlu ise Berkay ile tartışırken, "Onun derdi başka. Alya'yı daha önceden de rahatsız etti" ifadelerini kullandı.
Aralarında sözlü kavga çıkan Berkay ve Eren Hacısalihoğlu'nu ayırmak için mekanda bulunan insanlar da devreye girdi.

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Berkay ve Eren Hacısalihoğlu’nun ‘Sevgilime nasıl dokunursun’ kavgasının ardından karşılıklı açıklamalar geldi

Bugün ortaya çıkan iddiaların ardından her iki taraftan da jet açıklama geldi. Aralarında iddia edilenlerin yaşanmadığını söyleyen Alya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

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Berkay ve Eren Hacısalihoğlu’nun ‘Sevgilime nasıl dokunursun’ kavgasının ardından karşılıklı açıklamalar geldi

Yalan yanlış yapılmış ve içinde kötü niyet barındırdığına inanmadan edemediğimiz bu haber karşısında çok şaşkın ve üzgünüm. Berkay ile geçmişte beraber çalıştığımızı zaten herkes biliyor. Anlaşmazlıklar her çalışma sürecinde oluşabilir. Önemli olan bunların üstesinden gelebilmek. Ki bizim geldiğimize inanıyorum. Nitekim Berkay ile beraber söylediğimiz bir düet de var henüz beğenilerinize sunmadığımız… Berkay'ın güzel bir aile hayatı, 2 tane dünya güzeli kız çocukları var. Benim de yolunda giden özel hayatım ve iş hayatım var. Bu kötü niyetli haberlere lütfen aldırış etmeyelim. Sevgiler.