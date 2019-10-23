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Berkay ve Eren Hacısalihoğlu’nun ‘Sevgilime nasıl dokunursun’ kavgasının ardından karşılıklı açıklamalar geldi
Şarkıcı Cansu Kurtçu, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de bir mekanda sahne aldı. Şarkıcı Berkay Şahin de meslektaşını dinlemeye gittiği mekanda sorun yaşadığı, şarkıcı Alya ve sevgilisi Eren Hacısalihoğlu'yla karşılaşınca gerginlik zirve yaptığı iddia edildi. 'Sevgilime nasıl dokunursun' kavgası yaşadıkları iddia edilen taraflardan konuyla ilgili karşılıklı açıklamalar geldi.
Giriş Tarihi: 23.10.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 17:01
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