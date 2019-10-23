Berkay ve Eren Hacısalihoğlu’nun ‘Sevgilime nasıl dokunursun’ kavgasının ardından karşılıklı açıklamalar geldi

Yalan yanlış yapılmış ve içinde kötü niyet barındırdığına inanmadan edemediğimiz bu haber karşısında çok şaşkın ve üzgünüm. Berkay ile geçmişte beraber çalıştığımızı zaten herkes biliyor. Anlaşmazlıklar her çalışma sürecinde oluşabilir. Önemli olan bunların üstesinden gelebilmek. Ki bizim geldiğimize inanıyorum. Nitekim Berkay ile beraber söylediğimiz bir düet de var henüz beğenilerinize sunmadığımız… Berkay'ın güzel bir aile hayatı, 2 tane dünya güzeli kız çocukları var. Benim de yolunda giden özel hayatım ve iş hayatım var. Bu kötü niyetli haberlere lütfen aldırış etmeyelim. Sevgiler.